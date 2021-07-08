桃機海關人員、報關行及承攬業者8日擴大篩檢，以防堵疫情擴散。（范揚光攝）

華航貨運站員工日前確診新冠肺炎，為防堵疫情在國門擴散，桃園市衛生局8日在桃園機場再多設置1座篩檢站，為海關、報關公會及承攬業者等單位工作人員篩檢。

華航貨運站員工染疫引發重視，桃園市衛生局除了立即清消所有辦公場域外，並於7、8兩日在華儲設置篩檢站，為近千名員工及匡列者採檢。

由於貨運站與機場許多單位有業務來往，為求謹慎，桃園市長鄭文燦特地協調聯新醫院，8日在海關大樓對面停車場臨時增設採檢站，為關務署台北關、台北市報關公會及承攬業等單位約800名員工採檢。

據了解，這批擴大採檢原本規畫9日開始，不過有鑑於疫情緊迫，經鄭文燦市長居中協調後，採檢站才提前「開張」，只希望採檢結果能盡早出爐。

台北市報關公會理事長黃啟明呼籲，除了擴大採檢，也希望政府能盡快安排機場貨運區員工注射疫苗，畢竟現在台灣的航空業只能靠貨運支撐，提升工作人員的免疫力是當務之急。