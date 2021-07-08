健保署長李伯璋昨下午參加健康經濟學年會台灣健保專題會議，以「如何運用健保資訊科技對抗新冠肺炎疫情：以台灣為例」為題發表專題演講，分享台灣運用單一保險人制度的優勢，去年疫情爆發期間，透過健保醫療資訊雲端查詢系統與健保大數據分析，展開科技防疫與精準防疫，成功防堵疫情擴散的經驗，獲得與會人士讚賞。

健康經濟學年會(iHEA) 台灣健保專題會議，由美國普林斯頓大學鄭宗美主持，並由英國OHE健康經濟研究室Adrian Towse榮譽主任、東京大學小林廉毅教授及澳洲Deakin大學Cathrine Mihalopoulos教授擔任與談人。由於正值疫情期間，會議採視訊方式進行。

李伯璋表示，2020年新冠肺炎疫情爆發，全民健保完整資料庫及與時俱進的資訊系統，是我國成功運用數位科技防疫的重要關鍵。健保署在疫情期間跨域整合各項資源，優化「健保醫療資訊雲端查詢系統」功能，開發即時警示系統，完整掌握就醫民眾TOCC (旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)，避免防疫破口，另配合口罩實名制，採用健保卡作為購買憑證，民眾可從健康存摺查詢自己的購買紀錄等，另為快速辨識胸部X光片影像是否具COVID-19特徵，健保署與國內研究團隊合作開發AI輔助診斷模型，迅速提供醫師評估是否需進一步治療，嚴防疫情擴散。現階段因應疫情三級警戒亦已啟動視訊診療，未來將研究增加健康存摺APP功能，並朝個人防疫護照發展。

國際健康經濟協會(iHEA)為世界各國學者進行健康經濟學及健康照護制度的重要平台。健保署自2002年起加入國際健康經濟協會成為會員，協會於大會期間辦理台灣專題會議，由健保署代表報告台灣全民健康保險制度之發展與成果，並安排國際重要的學者及實務專家出席，以台灣全民健保制度議題進行討論與交流，讓我國全民健保制度成功經驗得以受到國際重視。

面對新冠肺炎造成民眾生命安全重大威脅，健保署有效運用單一保險人優勢，透過全民健保體系、雲端系統及健保大數據資料庫，在中央流行疫情指揮中心指示下，提供醫療院所查詢即時且正確之病人資訊，避免醫療資訊不對稱造成之防疫破口，減少醫事人員染疫之風險，維持醫療量能，健保署也將持續精進，作為全民最堅強的後盾。