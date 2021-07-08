針對三級警戒持續延長到26日，嘉義縣長翁章梁表示，三級警戒確實對整個民生經濟造成很大的影響，還好中央流行疫情指揮中心衡量疫情發展、民生經濟，雖延長警戒期，卻也考慮到整個微解封，接下來縣府會照中央指引，做好防疫。

翁章梁指出，中央已訂出相關指引，業者要開放需符合防疫相關要求，嘉義縣政府將按照中央防疫指引，戰戰兢兢的將防疫做好，也希望過去受限制，現在可以開放營運的業者，可以配合縣政府，大家一起把疫情顧好又能兼顧生計，這是大家共同努力的目標。