警方查獲卓姓男子座車駕駛座腳踏板查獲愷他命11包及毒品咖啡包40包。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

32歲卓姓男子7日晚間10時駕車行經安平區育平路，被台南市警四分局警備隊林仁群、警員林其忠巡邏發現行跡可疑，上前盤查，於卓嫌汽車駕駛座腳踏板查獲愷他命11包及毒品咖啡包40包，卓嫌否認販賣，聲稱「全都是我要吃的」，警方訊後，全案依毒品罪嫌移送法辦。

暑假剛開始，安平警方積極加強青春專案查緝毒品作為，7日由有「毒品殺手」稱號的第四分局警備隊隊長林仁群，帶班查獲這起毒咖啡包，展現淨化治安決心，全力掃蕩查緝毒品。

林仁群曾任第四分局安平派出所所長，對轄內各項治安狀況及環境相當熟悉，且對於查緝毒品犯罪有著豐富實務經驗。林其忠則是分局常年訓練技術助教，熟稔逮捕、攻堅等各項技能，實務經驗豐富，兩人聯手巡邏，眼尖發現犯嫌行跡可疑，果真查獲犯嫌暗藏腳踏板下的毒咖啡包。

分局長甘炎民也立即頒發破案茶表揚林仁群、林其忠，也籲請民眾多注意生活周邊可疑人事物，隨時與警方通報，安平警將強力保護地區治安，掃蕩查緝毒品等罪犯，絕不讓犯罪宵小有機可趁，以維安平府城治安，讓轄內民眾有感。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！