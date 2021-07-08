不要因為省一年400~600多元的保費，未來損失慘重。保險局8日公布，全台約有212萬輛機車未投保強制車險，約占所有機車數的15％，這些未投保車主若被警察攔檢發現沒有保險，可罰1500元以上、3000元以下的罰鍰，更重要的是若肇事造成他人身故，可能至少要賠200多萬元。

保險局表示，強制汽車責任保險法第6條規定，所有汽、機車所有人都必須投保強制車險，且有必須維持保險有效性的義務。已依法投保強制車險者，在發生汽車交通事故時，在強制車險規定的給付範圍內，對每一人死亡給付、失能，最高給付200萬元，傷害醫療費用給付最高20萬元，合計最高以新台幣220萬元為限，車主若有投保強制車險則可將賠償責任移轉給保險公司承擔。

但保險局指出，依據統計，全台有15％的機車車主，即約212萬輛機車沒有投保強制車險，若被警察攔檢時發現，就是依強制車險第49條罰鍰，但若出車禍，造成他人傷亡，特別補償基金會先代位進行理賠，但之後就會向車主求償，即若造成他人身故，特補基金會先理賠受難者200萬元，之後再向沒有投保強制險的車主求償200萬元。

保險局主秘蔡火炎表示，強制機車保險，一般輕型機車一年保費424元，重型機車則是658元，而強制車險2020年共賠償41.1萬人次，理賠金額共138.9億元。

也就是說機車車主不要因為車子舊或不常騎就忘了投保，一年省下424~658元的保費，但若被罰鍰、或肇事理賠，將得不償失。

保險局也要求保險公司，在保單屆滿30日前要通知車主續保。為了有助保險公司正確寄送續保通知，保險局也提醒民眾如有住所、居所或營業地址變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜。