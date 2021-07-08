光寶科宣布，6月營收為134.8億元，不含已轉讓之固態硬碟 (SSD) 事業以及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，六月營收月減1% 、年增 3%，第二季營收為406.8億元，季增8%、年增 6%，累計今年一至六月營收為783.9億元，年增14%。

光寶科表示，光電部門六月份營收佔整體21％，受惠於LED 元件不可見光、 5G 、 AIoT 、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化UV LED等需求提升，以及高階 Mini LED 出貨順暢，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收年增一成，雲端及物聯網部門營收佔整體27%，其中，雲端運算、網通設備電源管理系統需求穩定，帶動雲端及物聯網部門整體營收較前月持續成長，資訊及消費性電子部門營收佔比52%，其中，筆記型電腦電源產品、雷射多功能事務機以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品，出貨較去年同期持續成長。