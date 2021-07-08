香港國泰航空高層換人 傳林紹波接行政總裁 16:412021/07/08 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有消息指出，國泰航空顧客及商務總裁林紹波（右）將接替國泰航空行政總裁鄧健榮（左）的職位。（東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港國泰航空傳出人事變動，有消息指，將考慮由顧客及商務總裁林紹波，接任行政總裁鄧健榮的職位，另有2名高層已辭職。 據港媒報導，國泰航空顧客董事羅世民（Simon Large）及風險總監Philippe Lacamp已經請辭，羅將返回英國，而Lacamp擔任風險總監一職僅8個月。而行政總裁一職，將考慮由國泰航空顧客及商務總裁林紹波，接任原行政總裁鄧健榮的職位。 據了解，國泰航空管理層每3到4年將會輪換一次，這將決定下一任行政總裁的人選。 萬華人清林散昶 拚2500罷免提議書 李家超獲任香港候選人資格審查委員會主席 #國泰航空 #行政總裁 #林紹波 #鄧健榮 #高層 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Sony Mobile 5G手機Xperia 1 III發表 相機與遊戲性能全面提升 13:552021/07/08 科技 竹東7里長解職 6缺家人代理惹議 04:102021/07/07 地方新聞 環南復市等嘸人 明再篩PCR斷根 04:102021/07/07 焦點要聞 港交所IPO結算週期擬實施T＋2 鞏固全球集資地位 15:392021/07/06 財經 職場》苦等紓困救急 不如「實習卡位」先自救 19:242021/07/07 生活 名醫開轟林靜儀 這件事若沒卡關 台灣700人不會死 19:442021/07/07 生活 神速！亞東醫院40分篩環南市場400人 柯P：今天做完沒問題 10:382021/07/08 生活 富達：全新投資策略將引領投資新浪潮 19:052021/07/07 財經 港交所IPO結算周期將採T＋2 04:102021/07/07 全球財經 林雨申拳擊館吻戲耗5小時 04:102021/07/08 娛樂新聞 二林人超有愛 600份早餐免費領 04:102021/07/07 地方新聞 兩岸熱門新聞 德媒：中國首次超越德國成為全球機械設備出口冠軍 - 兩岸 DQ將被追百萬薪 港區議員爆辭職潮已40人請辭 - 兩岸 嘴巴跟拳頭哪個硬？澳洲財長揚言拒絕更多中國投資項目 - 兩岸 陸專家分析 美改變論調反台獨是回歸對台政策正軌 - 兩岸 全球首條！ 時速140公里中低速磁浮列車長沙上路 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。