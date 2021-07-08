香港國泰航空傳出人事變動，有消息指，將考慮由顧客及商務總裁林紹波，接任行政總裁鄧健榮的職位，另有2名高層已辭職。

據港媒報導，國泰航空顧客董事羅世民（Simon Large）及風險總監Philippe Lacamp已經請辭，羅將返回英國，而Lacamp擔任風險總監一職僅8個月。而行政總裁一職，將考慮由國泰航空顧客及商務總裁林紹波，接任原行政總裁鄧健榮的職位。

據了解，國泰航空管理層每3到4年將會輪換一次，這將決定下一任行政總裁的人選。