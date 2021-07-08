因5月中起新冠肺炎本土疫情增加，疫苗問題受到許多人注意，藝人王彩樺最近剛接種完兩劑AZ疫苗，卻遭部分網友詢問：「想問，藝人是第幾類？」。對此，王彩樺沒生氣高EQ解釋自己早在4月沒人打的時候就自費接種疫苗，所以第二劑是當時就預約好的。

因新冠肺炎疫情變嚴重，上月開放讓長者施打AZ疫苗，而從《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟）擁有護理師背景，先前毅然決然投入報名「醫護召集令」，上月出她以醫護身分接種疫苗，卻自曝過了5天仍副作用不斷，「燒了12小時退燒後，就是偏頭痛睡睡醒醒，體力在慢慢恢復」，讓不少粉絲都相當心疼。

王彩樺回應網友。（圖／翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書）

而早在疫情爆發前就自費施打AZ疫苗的王彩樺，上月18日在視訊記者會上透露，兩天前收到台大醫院取消施打第2劑訊息，「因政府更改規定，在第1劑打完之後的10到12週後才能再施打，當日預約作廢」，但她不擔心，大方認為要先給有需要的人先打。

有網友回應跟王彩樺遇到類似狀況。（圖／翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書）

本月5日王彩樺分享終於接種到第二劑AZ疫苗，劇組更貼心讓她休息兩天，目前情況良好，「姐兒我現在道道地地是個『女強人』！」，未料卻引來網友問藝人算在施打順序中第幾類？王彩樺則說自己是4月就接種並預約第二劑疫苗，當時疫情還沒有很嚴重，另有網友分享5月初打了第一劑，原本預約7月初接種第二劑，但也因故被延期，王彩樺親回：「我也是這樣，然後在（再）等通知」。

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