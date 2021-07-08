桃園市長鄭文燦表示，已經針對華儲行政大樓897人PCR採檢，若有結果會再報告。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

華航貨運部員工1人確診，桃園市長鄭文燦接受媒體詢問，他說，這是新北家庭群聚感染，5日採檢確診，與新北疫調後，在桃園2足跡近距離接觸者採檢都是陰性，已經針對華儲行政大樓897人PCR採檢，若有結果會再報告。

鄭文燦表示，2、3、4樓加上1樓作業區包含華航、華儲及相關廠商共897人，已經安排採檢，若有結果再說明。另外該個案曾在7月4日前往重新皮鞋醫院、花媽洗濯店，衛生局也採檢近距離接觸者，不過都是陰性。