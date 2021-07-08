華航員工確診 2足跡近距離接觸者採檢都陰性 16:442021/07/08 中時 賴佑維 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航貨運站員工日前確診新冠肺炎。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦表示，已經針對華儲行政大樓897人PCR採檢，若有結果會再報告。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 華航貨運部員工1人確診，桃園市長鄭文燦接受媒體詢問，他說，這是新北家庭群聚感染，5日採檢確診，與新北疫調後，在桃園2足跡近距離接觸者採檢都是陰性，已經針對華儲行政大樓897人PCR採檢，若有結果會再報告。 鄭文燦表示，2、3、4樓加上1樓作業區包含華航、華儲及相關廠商共897人，已經安排採檢，若有結果再說明。另外該個案曾在7月4日前往重新皮鞋醫院、花媽洗濯店，衛生局也採檢近距離接觸者，不過都是陰性。 高鐵北車站1員工確診 待過3出口 網PO爆乳長髮妹連結一次2500 警開破門驚「漲很大」 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #足跡 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禮儀師代跪別 汗水淚水分不清 04:102021/07/08 焦點要聞 別高興太早！醫曝關鍵數據：4縣市放鬆隨時再燒起來 12:042021/07/08 生活 柯文哲爆被中央設局騙他入甕 王必勝：一開始就說記者會 09:592021/07/08 政治 新竹縣今「嘉玲」 1長照機構住民死亡 15:122021/07/08 生活 北市忠勤專案目前PCR全陰性 當地里長憂：篩檢數其實很低 10:512021/07/08 生活 餐飲業有條件開放內用 如有確診者需停業至少3天 14:582021/07/08 生活 新北社區篩檢2度出現「零陽性」 侯友宜：已有效控制疫情 15:222021/07/08 生活 雪梨創今年來最大單日確診數 12:032021/07/08 財經 台灣確診藏黑數？前台大醫：低估無症狀者數據 12:592021/07/08 生活 《國際社會》1275例 韓每日新確診數再刷新高 09:442021/07/08 財經 新北＋6三重確診者感染源不明 「足跡廣」曾造訪台北、台中 15:162021/07/08 生活 生活熱門新聞 快上網登記！即日起開放第九、十類對象意願登記 16日起接種 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 微解封規定這條最匪夷所思？他曝用這招萬無一失 - 生活 日本親友揭贈台AZ原因 男嘆：別再喊台日友好 - 生活 胖子列第九類公費接種對象？缺這資料恐沒機會 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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