教育部體育署長張少熙8日表示，本屆東京奧運我國共取得18個運動種類66席參賽資格，奧運代表隊備戰也已進入最後階段，體育署、國家運動訓練中心及中華奧會等相關單位通力合作，做為代表團最堅強的後盾，妥善做好組團參賽事務，包括因應防疫需求而充分準備個人防疫裝備，以確保代表團隊選手、教練及職員健康安全，另為了升級代表團人員於賽會期間所需日常用品，更徵詢選手意見全面提升代表團裝備。

中華奧會東京奧運組團專案小組於昨日下午正式通過本屆奧運代表隊教練及選手名單，我國正式取得東京奧運18個運動種類66席參賽資格，包括射擊5席(吳佳穎、呂紹全、林穎欣、田家臻、楊昆弼)、田徑6席(鄭兆村、黃士峰、謝喜恩、陳奎儒、陳傑、楊俊瀚)、射箭6席(魏均珩、湯智鈞、鄧宇成、雷千瑩、譚雅婷、林佳恩)、游泳3席(王星皓、王冠閎、黃渼茜)、體操5席(丁華恬、李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、游朝偉)、自由車1席(馮俊凱)、桌球6席(鄭怡靜、林昀儒、莊智淵、陳思羽、陳建安、鄭先知)、馬術1席(陳少曼)、拳擊4席(陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀)、划船1席(黃義婷)、輕艇1席(張筑涵)、跆拳道4席(劉威廷、羅嘉翎、黃鈺仁、蘇柏亞)、空手道2席(文姿云、王翌達)、舉重7席(郭婞淳、方莞靈、江念欣、陳玟卉、謝昀庭、高展宏、陳柏任)、高爾夫3席(潘政琮、徐薇淩、李旻)、柔道3席(連珍羚、楊勇緯、林真豪)、網球3席(盧彥勳、詹詠然、詹皓晴)及羽球5席(戴資穎、周天成、王子維、李洋、王齊麟)。

體育署朝向以符合選手需求、攜帶方便及兼顧功能實用原則，在全面升級裝備，增加的裝備內容特別請中華奧會徵詢及參考奧運代表隊選手意見規劃，包括選手客製化登機箱、旅行收納組、掌上型吹風機、隨身電扇、行動網卡及指紋鎖頭…等，共計增加13項裝備，總計達32項裝備；其次，為增加台灣意象，針對多功能夾、肩背束口袋、口罩套、摺疊扇等裝備項目，結合設計師周裕穎設計本屆代表團進場服的台灣傳統窗花元素，在符合奧會模式下展現出我國傳統文化精神，彰顯國家代表團整體形象，更能展現台灣意象。

體育署偕同中華奧會全力備戰東奧，除了提升本屆奧運代表團的競技實力外，在後勤軟實力方面不僅首開與時尚設計師合作的創舉，設計中華健兒進場服及運動服，也以團服的元素融入代表團的整體視覺，另更為代表團升級整體裝備，同時強化體育運動的正面形象，提升代表團對於本次奧運的征途充滿信心，打造選手們整體形象，期盼在奧運殿堂成為鎂光燈的焦點，讓國人及世界各國都看見我國的文化實力，期許中華健兒站上奧運舞台，為自己和國家爭取最高榮耀，讓世界看見台灣驕傲。