熟悉人工智慧（AI）是適應未來社會必備能力，土庫國小越港分校今（8日）正式升格為越港國小，校內將設學習人工智慧、物聯網、大數據的情境教室的「智慧教育中心」，未來提供全縣小朋友資訊課程和教學情境。

全縣首座「智慧教育中心」的構想源自於想從國小無縫接軌到國中的科技領域課程，再銜接至高中的科技教育，中心設在土庫鎮越港小學，徵召台師大資訊教育研究所博士候選人、前古坑鄉水碓國小校長喬祺擔任首任校長。

涵蓋人工智慧的智慧教育，目前只有台北市才有從國小、國中、高中一貫課程，雲林縣算是走在前鋒。目前全縣斗六、虎尾、東明、建國、崙背等5所國中獲教育部補助「自造中心」，科技教育比較偏向手作。

教育處表示，雲林縣智慧教育中心的目標是從國小先修資訊教育，從小打基礎，而不是直到高中才從零開始。

越港國小的智慧教育中心未來半年先做課程設計、整理環境，明年採購包括平板電腦、大平板、AI機器人，預計明年啟用。

肩負重任的越港國小原是土庫國小分校，有6班、80名學生，8日正式升格為一所獨立國小。喬祺表示，該校未來仍是一所一般學校，並不強迫老師一定得會寫程式，智慧教育中心新增執行秘書、2名組長，營運模式如英語村。

越港國小現已設有全縣輔導諮商中心、特教資源中心，正在興建的還有第二教師研習中心，以及正在籌設的「智慧教育中心」。