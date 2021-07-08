台灣消防職劇《火神的眼淚》造成全台轟動，引起民眾對於火災與消防員一職的關注，而有一名女網友日前在網上發文，稱公公因為防疫關係都在室內抽菸，甚至菸蒂還在垃圾桶中悶燒，她發問該如何解決問題，引起網友討論。

女網友6日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，吐露因三級警戒在家防疫，家中的設計為樓中樓，但公公卻直接在一樓處抽菸，不管菸味會向上竄，也不理小朋友會吸入二手菸的危機。

原PO指出，她有次更發現未熄滅的菸蒂在垃圾桶中悶燒，讓她相當害怕倘若有萬一會導致家中失火；原PO分享，她曾嘗試要老公去溝通，但老公卻認為她大驚小怪，還說出，「公公都靠窗抽，菸味一下就淡掉啦，他都不能出去，體諒公公」的話，讓原PO實在很苦惱到底該怎麼解決室內抽菸的問題。

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「如果是公公的房子，你可以考慮回娘家」、「室內抽菸還有三手菸的問題，可以讓孫子去跟阿公說客廳臭臭」、「讓孫子去抱著公公大腿撒嬌說臭臭，我們家就是因為這樣阿公就戒菸了……金孫無敵啊」、「這真的很不行，如果經濟許可，就趕快找房子搬出去吧」。

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