中央駁設局說！ 柯文哲再爆「沒開會只開記者會」 嗆：有政府只作秀？

台北市長柯文哲7日接受中廣董事長趙少康專訪表示2日被通知去環南市場開會，但到場後卻發現要開記者會，麥克風什麼的都準備好了，原來局都已經設好，引君入甕，後來才有立委林昶佐被環南市場自治會長嗆聲的插曲。；指揮中心發言人莊人祥對此表示，沒有什麼引君入甕的事，也沒指定柯市長一定要出席。媒體人羅友志舉出3點指出，柯文哲真的被設局圍毆。

羅友志8日在臉書貼出兩份來源為記者的資料，1日10:46林昶佐立委辦公室「媒體朋友早安：林昶佐議員稍後將於11:30至環南市場大門(台北市萬華區環河南路二段245號)，參加指揮中心指揮官陳時中記者會 針對此次環南市場染疫事件發言，敬邀媒體朋友採訪，謝謝。」而指揮中心則在1日10:47發布採訪通知

羅友志接著指出，柯文哲真的被設局圍毆，A.立委辦公室比指揮中心還早1分鐘發布採訪通知。B.記者會？不是說前進指揮中心設立協調會？C.「針對」、「說話」，發採訪通知給記者，明天的陷阱，今天就傳「便便」。羅友志質疑，這是一般協調還是別有居心，甚至比3+11還毒，還說不是設局？

網友留言表示，「人算不如天算，誰知半路殺出一個程咬金，哈哈。」、「一定是設局啦，當民進黨是吃素的喔...沒弄死你算是不錯了。」、「鴻門記者會。」、「鴻門宴哪。」、「設『鴻門宴』卻遇到『程咬金』。」、「此地無銀。」、「哪件事有承認過？」