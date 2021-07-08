中央駁設局說！ 柯文哲再爆「沒開會只開記者會」 嗆：有政府只作秀？

台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目爆，自己2日到環南市場發現被設局，要修理他、騙他入甕，卻遭中央高官們及綠營側翼大動作圍剿「本來就說要開記者會」。柯8日怒嗆，中央被看破手腳，那天目的只為開記者會，連工作會議都沒開就跑掉，難道「有政府，只作秀？」副市長黃珊珊更爆「是陳時中堅持站著講」。

柯文哲還原當天情況，痛批中央有些事情「愈解釋更讓人看破手腳」，北市因應北農、環南等批發市場疫情，1天要做7000人大規模PCR篩檢，2日凌晨1時他被叫起床，得知環南市場PCR陽性確診41例，他就忙著下令市場只出不進、要封攤。

柯說，天亮時，中央說要開設聯合前進指揮所，他不管中央是關心、還想幹什麼，他想說這總是大事就OK，若今天中央要成立指揮所，那應開工作會議，核心成員是誰要講清楚，總不會說中央面對此事，目的只是為了開記者會，而沒有工作會議？

「中央開完記者會就走，難道就是『有政府，只做秀』？」柯批，中央是要跟老百姓說，只開記者會，其他都不做，全部跑掉，但北市是執行單位，有什麼指令、可不可行，要在時間內完成溝通，他非常清楚雖在沒疫苗的情況下，疫情可能復發，不過現在整個在趨緩，但在趨緩時，看到電視名嘴在講，就是要被拿出來追究責任，政治上大家都曉得，但他還是要解決問題，「不想講太多」。

副市長黃珊珊補充時序，她看到中央有發時序聲明，當天早上她接到電話，說環南市場正在清消，她也有跟醫福會執行長王必勝說，9時45分她接到衛福部長陳時中電話，她就交給柯市長，陳說要去環南市場成立指揮所，11時30分要喬出場地，中央、地方一起表態合作。

黃說，她就聯絡民政局，她有去環南市場，但因都封住了，沒會議室可開會，於是聯絡萬華區公所借12樓禮堂，陳時中跟她說要跟農委會主委陳吉仲聯絡，她9時57分跟陳吉仲說借好禮堂了，並傳簡訊告訴陳地址，以為陳時中要跟北市討論成立指揮所的細節，所以借了會議室。

黃說，結果王必勝10時許發簡訊給她說，場地簡單點就好，但她說已找好區公所場地，王卻說陳時中堅持要去環南市場現場站著講就好，她當時一頭霧水又錯愕，為何要站著開會？後來市場處接到經濟部中部辦公室說要去現場開會，她也通知陳吉仲，當天本以為雙方是要坐下來談，因市場事態嚴重、要講細節，怎料中央一開完記者會，一哄而散，直到第2天，王必勝才跟她真正談細節。

黃說，從頭到尾跟市長說要到禮堂開會，媒事組去聯繫場地，中央卻說堅持要在現場站著說，市長只好去現場，事先並不知道會是站著開，北市都是被通知的。