中央流行疫情指揮中心今天下午宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場館有條件鬆綁包括室內外運動場所、電影院、餐飲場所等，夾娃娃機店業者不滿，認為既然密閉式的健身房、電影院都開放了，為什麼開放式的夾娃娃機店不能開放，批決策者沒有實際了解狀況。

嘉義縣自動販賣商業同業公會理事趙亮鈞表示，這次鬆綁政策讓人一頭霧水，不知道標準是什麼，健身房、電影院是密閉空間，夾娃娃機店是開放式空間，決策者坐在辦公室，沒有實際了解第一線狀況。

趙亮鈞說，在國外健身房是最慢解封的，夾娃娃機店自疫情開始後業績掉超過一半，加上夾娃娃機玩家特性不喜歡有人在旁邊看等，幾乎沒有群聚的可能性，這樣一直停業下去除機器會耗損外，客人也會流失。

趙亮鈞指出，日前中華民國自動販賣商業同業公會全國聯合會發函給中衛福部指出，民眾操作選物販賣機屬靜態活動，且擺設機台有足夠空間能維持室內1.5公尺的社交距離，操作過程中並不會脫下口罩，且觸摸的操控裝置也會定時消毒，相較於微解封討論名單的餐飲業、電影院，傳染風險更低，並提出各項防疫配套措施等，但仍未受採納。