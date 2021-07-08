行政院政務委員唐鳳設計的疫苗預約系統上線後，與北市府的系統迥異，還出現上百萬人登記卻不確定是否預約成功，台北市長柯文哲8日抱怨，先前北市登記系統上線罵聲一片，奇怪，那為什麼唐鳳的網路預約系統要上線？他認為用科學的態度應付問題就好。

中央的疫苗預約系統上線後，有不少人登記了卻不知道是否成功，也有民眾認為北市府的預約系統很好用，希望能沿用下去。柯文哲今天下午主持防疫記者會表示，7月16日以後如果要上線，原則應該還是全國統一，特別是疫苗在人家手中，沒有理由用自己的版本，只是說要上的話就早一點上。

柯文哲抱怨，一開始北市用網路預約，被名嘴、媒體罵成一片，奇怪，那為什麼現在唐鳳版網路預約要上線，先前第一果菜市場、環南市場人員全面施打疫苗，也是罵聲一片，痛批不可以把打疫苗當防疫手段，但如果有更好方法怎麼不拿出來講，「結果咧，屏東出事也跟我們用一樣的方法。」

他表示，用科學的態度應付問題，理性、務實、科學其他沒有特別意見。

副市長蔡炳坤補充說明，昨天傍晚中央和各縣市開了約1個半小時會議討論預約系統，第9至10類將由中央預約系統處理，第1至8類65歲以上長者，預計在7月15日前告一段落，下一段落皆是按中央預約系統進行，藉時請市民多多留意中央發布的訊息。