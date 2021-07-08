國發會今（8日）公布5月景氣報告，110年5月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與4月持平，亮出連續第四個月的紅燈；同時指標持續上升，但領先指標續呈走緩，顯示當前國內景氣仍處穩健成長，但擴張的力道下滑。

國發會表示，整體經濟表現續呈強勁，除因去年同期受疫情影響，基期較低外，主因全球經濟穩健成長，終端需求持續回溫，帶動科技應用需求續強，以及傳產貨品需求上升，5月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。5月景氣對策信號為41分，燈號續呈紅燈。9項構成項目燈號皆維持不變，也反映國內景氣續呈擴張。

國發會公布，5月領先指標不含趨勢指數為102.92，較上月下降0.57%，為連續第4個月下滑，顯示當前國內景氣仍處穩健成長，但擴張的力道下滑。同時指標不含趨勢指數為105.53，較上月上升0.45%，為連續第12個月上揚。

國發會表示，5月零售及餐飲明顯下滑，但是批發表現未受影響，整體批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月17.7%增至18.3%，燈號續呈紅燈。

此外，5月服務業已受疫情影響，6月因疫情在三級警戒，使得勞動市場以及內需型服務業仍將受到疫情影響，但製造業的生產銷售未受影響，加上去年也同受疫情影響，去年基期也低，因此會持續反映在6月的燈號表現。7月中以後則可望微解封，有望逐漸提升內需行業。整體而言，變為黃紅燈仍有4分差距，預計6月要變燈的機率不高，國發會對下半年的經濟景氣看法持續樂觀。

展望未來，近期國內爆發武漢肺炎疫情，影響內需相關產業，為減緩衝擊，行政院已於6月4日推出「紓困4.0方案」，並參考各界意見，於6月24日進一步提出「紓困4.0精進方案」，以擴大協助受疫情影響的產業及國人。由於國內生產製造未受疫情影響，且隨主要經濟體逐漸復甦，我國出口動能可望續強；投資方面，國內外半導體供應鏈擴大在台投資，台商持續回流，均有助提升國內投資動能。惟肺炎疫情發展，及主要國家貿易紛爭之不確定性仍存，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。