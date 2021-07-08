智慧手機終端需求有雜音，讓客戶下單趨勢謹慎，光學鏡頭廠—大立光(3008)執行長林恩平表示，7月會比6月好，8月雖然有些客戶已經下單，但亦有客戶還沒下單，目前還不明朗，不過高階8P鏡頭年底應該不只一家會採用，高階7P鏡頭在第4季也會多一點。

大立光今天舉行法說會，受到缺料、淡季及新冠肺炎疫情導致非蘋智慧型手機銷售低迷影響，大立光第2季合併營收為101.13億元，季減14.44%，為2019年第1季以來新低，營業毛利為61.01億元，季減20.26%，年減29.73%，由於營收下滑且產品組合較差，單季合併毛利率為60.33%，季減4.41個百分點，年減8.3個百分點，為2016年第1季以來單季新低，營業淨利為50.52億元，季減20.4%，年減32.45%，營業淨利率為49.96%，季減3.74個百分點，年減9.17個百分點，稅後盈餘為29.59億元，季減44.31%，為2013年第3季以來新低，單季每股盈餘為22.07元；累計上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。

儘管歐美各國因加速施打疫苗陸續解封，且第3季為傳統旺季，但智慧型手機市場雜音不少，讓部分智慧型手機品牌廠下單趨於謹慎，也讓大立光8月展望不明朗。

林恩平表示，7月會比6月好，8月雖然有些客戶已經下單，但亦有客戶還沒下單，目前還不明朗，未下單的客戶可能有供應鏈的問題，亦有信心問題，不敢像以前一次下很多訂單，可能要看賣得好壞來決定下單。

在高階產品部分，林恩平表示，8P雖然設計值較高，但還是要看出貨規格，重視影像品質的就會採用高出貨規格，反之，如果重視價格，就會拉低出貨規格，導入很多家來競爭降低成本，高階8P鏡頭去年有一款量產，客戶感覺反應不錯，在專業網站評比第1名，因此今年有續用，其他家客戶也開始採用，今年底高階8P鏡頭應該不只一家採用，高階7P第4季也會比較多一點。

在VCM方面，林恩平表示，VLens+VCM一起生產，可以解決模組廠如：機械力等生產問題，縮短生產製程，提高生產良率，包括：Sensor-Shift技術(取代OIS光學防手震、感測器偏移技術)，如果採用Lesn+VCM一起做是非常好的，不過由於兩種技術都能做的只有一家，客戶怕被綁住價格無法下降，所以還在推廣中。

至於如何認列VCM營收及Lens+VCM對毛利率的影響，林恩平表示，公司與大陽科技會以交易模式來認列VCM營收，由於VCM毛利率較低，如果拉低規格，毛利率會往下，不過有些客戶還是蠻重視規格，兩個綁在一起生產，毛利率會往良性發展，此外，目前VCM產能不大，大部分還是外購，若外購VCM毛利率會較低。

在新廠產品規劃方面，林恩平表示，新廠依計畫興建中，未來產品規劃以手機鏡頭、手機鏡頭＋VCM或是一些改善鏡頭產品製程為主。