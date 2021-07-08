關於中國疫苗的效力如何，迄今仍然眾說紛紜，不過根據CNBC所做的分析，在新冠疫苗接種率和新冠感染率都很高的國家當中，大多數國家仰賴的是中國製造的疫苗。

中國疫苖的效力正面臨越來越多的質疑，且對於更具傳染性的Delta變種病毒，中國疫苖的保護力迄今仍然缺乏相關數據。

CNBC在分析後發現，全球至少有6個接種率最高的國家，其經過人口調整後之每周新冠確診數仍然居高不下，其中5個國家仰賴的是來自中國的疫苗。

截至7月6日，CNBC找出每百萬人每周新增確診數超過1,000例的36個國家，然後在這36個國家中找出超過6成人口已至少接種過一劑新冠疫苗的國家。

這樣的國家總共有6個，而其中5個將中國疫苗作為其接種計畫主要使用的疫苖，包括阿拉伯聯合大公國、塞席爾、蒙古、烏拉圭和智利，另一個接種率和感染率都很高，但不使用中國疫苖的國家是英國。

蒙古國有通訊社Montsame曾在5月報導，該國已經收到中國國有企業國藥集團提供的230萬劑疫苗，這個數量遠遠超過蒙古截至上周收到的8萬劑俄羅斯Sputnik V和大約25.5萬劑輝瑞-BioNTech疫苖。

路透社上個月報導，智利已經接種1680萬劑中國科興疫苖，遠超出390萬劑輝瑞-BioNTech疫苗，和另外兩種數量更少的疫苗。

阿拉伯聯合大公國和塞席爾在剛開始啟動接種行動時主要仰賴中國國藥集團的疫苗，但最近已經引進其他疫苗。在烏拉圭，科興和輝瑞-BioNTech是兩種主要使用的疫苖。

英國已經批准的新冠疫苖包括莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康-牛津（AstraZeneca-Oxford）、輝瑞-BioNTech和嬌生旗下楊森製藥（Janssen）的疫苗。由於傳染性更強的Delta變種病毒在英國擴散，近幾周來其新冠確診數已大幅增加。

在疫苗接種率高的國家，其確診數卻也激增可能有幾個原因，首先是疫苗並不能提供100%的保護力，接種過疫苗的人仍可能遭到感染。此外，新出現的變種病毒也可能使疫苗效力降低。

流行病學家表示，各國不應該停止使用中國疫苖，尤其是在中低收入國家疫苗供應有限的情況下。不過仍有一些國家拒絕接受中國疫苗，哥斯大黎加上個月以擔心疫苗效力不夠為由，拒絕收下由科興研發的疫苗。

世界衛生組織已經授予中國國藥和科興疫苗緊急使用授權。

國藥和科興的疫苗使用滅活病毒來觸發人體免疫反應，這是已經使用了幾十年的疫苖研製方法。輝瑞-BioNTech和莫德納疫苗則使用信使核糖核酸（mRNA）技術。

英國南安普頓大學（the University of Southampton）全球健康資深研究員Michael Head在發表於The Conversation網站上的文章中表示，滅活疫苗易於製造，且以安全性著稱，但與其他疫苗種類相比，其產生的免疫反應往往較弱。

但香港大學公衛學院教授Ben Cowling表示，大型三期臨床試驗顯示這種滅活疫苗對預防新冠肺炎重症和死亡仍高度有效。

此外，當疫苗效力較低時，就需要更多人接種才能達到「群體免疫」。雪梨新南威爾斯大學Kirby Institute 的一項研究結果顯示，在澳洲新南威爾斯省，如果66%的人口接種了對所有感染具9成效力的疫苗，就能實現群體免疫。但如果疫苗效力只有70%，需要接種的人口比例必須提高到86%，而如果疫苗效力低於60%，則無法實現群體免疫。