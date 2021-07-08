日本贈台的113萬劑疫苗抵台，高雄市長陳其邁8日在防疫記者會上再度製作圖卡並戴上有台、日國旗的口罩，表達對日本的謝意，也在記者會上提醒在高雄的外籍民眾，只要符合接種規定，都可以持居留證、健保卡到高雄6個大型施打站接種疫苗。

陳其邁指出，其實高雄早就開放外籍人士施打疫苗，台灣的疫苗不是只給有中華民國國籍的人施打，所有在台的外籍人士只要有居留證也都能接種，中央的規定也是如此，所以70歲以上的外籍人士，只要持居留證、健保卡，就可以到高雄的6個大型施打站來接種疫苗。

陳其邁也不忘感謝日本再度贈送台灣113萬劑疫苗，特別在記者會戴上印有台灣及日本國旗的口罩，並製作寫有「感謝日本」字樣的圖卡，陳其邁表示，感謝日本友人，收到他們的心意，真的是滿滿的感激，謝謝日本的朋友在台灣困難時，給予最大溫暖與支持。

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