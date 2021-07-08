伴隨各產品線出貨動能全面放大，永光(1711)6月營收7.72億元，年增56.1％；其中，特用、色料化學品年增75％、97％，表現亮眼，醫藥、電子化學品展現38％、17％年增力道，市況相對趨緩的碳粉也有3％年增表現。

此外，南寶 (4766)在鞋材、建材等需求增溫助力下，6月營收更上層樓，達16.09億元，月增12.1％，年成長37.9％；上半年營收88.92億元，年增25.6％。

特殊氣體廠晶呈科（4768）也因半導體業績旺，6月營收創今年單月新高，達6163萬元，年增23.97％；第二季、上半年營收交出22.64％、27.12％年增表現。因應客戶需求，特殊氣體二廠土地已取得，正進行建廠規畫。

永光上半年營收46.30億元，年增22％；其中，特用化學品成長45％，色料、電子化學品成長21％、19％居次，醫藥化學品也成長14％。

永光表示，今年景氣樂觀，營業可望重回成軌道。特化高附加價值光安定劑產品銷售穩健推進；電子化學品更應疫情肆虐，商業型態改為零接觸、遠距通訊，進而帶動半導體、光電產業需求上揚，營運加速推進。

南寶指出，黏著劑和塗料是直接或間接應用在消費者民生必需品和非必需品，具差異化和高附加價值機會。除耕耘鞋材應用市場，於澳洲建築市場推出新產品，提升市占率外，也在南亞設置生黏著劑工廠，增加熱熔膠在不織布產品、白色家電或其他應用銷售。近年更強化碳纖維複合材料、奈米樹脂塗料及感壓黏著劑等創新產品，建立銷售通路。