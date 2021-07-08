Lockheed Martin AGM-183A Test : US HYPERSONIC MISSILE

美國空軍近日首次測試了高超音速導彈的彈頭，美國空軍表示，這次試驗是將高爆彈頭安裝在AGM-183A空射型快速反應高超音速導彈前端的助推滑翔飛行器內，彈頭的獨特外形和特性對參與試驗所有人來說都是首次見到。

美國《動力》雜誌網站「戰區」專欄報導稱，駐紮在佛羅里達州埃格林空軍基地第780測試中隊對這款彈頭原型進行了實地測試，測試包括在地面引爆彈頭，並收集爆炸威力、殺傷範圍、彈片分佈等資料。但美國空軍沒有具體說明測試的具體時間。參與測試的軍官大衛．斯派克在聲明中表示：「彈頭的獨特外形和特性對參與試驗的每個人來說都是首次見到。」

美軍以B-52轟炸機在空中測試AGM-183A高超音速導彈。(圖／USAF)

《環球網》引述報導稱，美國空軍沒有提供有關彈頭結構或是性能的細節，但是在2018年的時候美國諾斯洛普．格魯曼公司曾展示過一種先進的50磅級殺傷力增強武器（LEO）彈頭。當時該公司宣稱這種彈頭具有可擴展設計，將非常適合用於未來的高超音速武器。

同一年，美國洛克希德．馬丁公司也獲得了一份開發空射快速反應武器（ARRW）的合同。目前尚不清楚諾斯羅普·格魯曼公司是否參與了AGM-183A高超音速導彈的研製。

諾斯洛普．格魯曼公司導彈部門副總裁兼總經理派特．諾蘭曾表示，「LEO是一種通用性很強的技術，彈頭內部填充PBXN-110炸藥」，目前該公司正與美國軍方合作，將這種新的彈頭改進應用到各種導彈和炸彈平臺上。

報導推測稱，另一種可能是ARRW高超音速武器的彈頭用的不是LEO技術，而是單獨開發一種獨特的高爆彈頭。因為高超音速武器的飛行速度為5馬赫或更高，因此這種武器本身就能簡單地當做動能武器使用，通過對目標的猛烈撞擊、依靠衝擊波破壞或是摧毀目標，僅僅是動能就能讓這種武器對付分佈在一定區域內的多個目標。