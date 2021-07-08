台北市疫情連環爆，環南市場更在日前傳出41人確診，北市副市長黃珊珊指出，其中有個攤商家族1家9口全確診，顯示家戶感染的嚴重性，近期還有個案被發現是該家庭的接觸者，如攤商一家人時常和確診便當店老闆借廁所，因此要大家提高警覺，若自覺有異就要盡快篩檢。

黃珊珊指出，大家常看到中央公布的確診數字，北市主要是因為環南市場、台北農產公司出現群聚，環南也被揪出有41人確診，目前都收治在防疫旅館內，市府在進行疫調時，發現有個家族影響比較大。

環南市場攤商確診關聯圖。（北市府提供）

黃表示，該家庭中有名在環南市場工作的攤商，家庭成員中，爺爺奶奶、兒子媳婦和2個女兒跟2個孫子，再加上1位外傭，總計就有9人確診，可能是因攤販在環南市場擺攤後，回家再感染給全家人，疫調也將所有相關接觸者全數匡列，做了精準疫調。

此外，黃表示，在最近發現的個案內，也發現疑似該家庭的接觸者，當時個案自己覺得怪怪的，但又覺得和這家庭交往不是很多，後來市府從個別案件中找出關聯性，例如昨日公布的便當店老闆和其女友，其實跟這家人有所接觸，因為該家庭會去店內借廁所。

另名男性個案到環南站篩檢發現確診，經健康服務中心觀察，比對地緣關係和相關訊息後，才串起這關聯性，發現他也和這家人認識，但在匡例時可能沒說清楚。

黃憂心指出，相關家戶感染很嚴重，一人染疫若在家裡沒有做好社交距離並且共餐共食，甚至在自己活動場域和朋友借廁所都可能感染，因此若有朋友染疫，請一定要到醫院進行篩檢，這也是保護自己和他人的方式。