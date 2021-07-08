北市警消8日下午獲報，杭州南路某大樓13樓發生火警，消防人員緊急到場後，7大2小9位民眾已緊急疏散、避難，無人傷亡，火勢在4時43分已順利撲滅。

警消下午4時許獲報，杭州南路1段某大樓樓頂火起，陸續出動消防車輛14輛、救護車輛2輛、人員42名前往搶救，消防人員抵達火場後，發現火勢由13樓竄起，相關樓層共9民眾已陸續疏散，初查未有人員傷亡。

現場火勢已於4時43分撲滅，警消將進一步勘驗以釐清事發原因。