北市杭州南路大樓火警 9人緊急疏散 16:532021/07/08 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州南路某大樓下午發生火警，幸無人傷。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消8日下午獲報，杭州南路某大樓13樓發生火警，消防人員緊急到場後，7大2小9位民眾已緊急疏散、避難，無人傷亡，火勢在4時43分已順利撲滅。 警消下午4時許獲報，杭州南路1段某大樓樓頂火起，陸續出動消防車輛14輛、救護車輛2輛、人員42名前往搶救，消防人員抵達火場後，發現火勢由13樓竄起，相關樓層共9民眾已陸續疏散，初查未有人員傷亡。 現場火勢已於4時43分撲滅，警消將進一步勘驗以釐清事發原因。 1日2起 高雄公安轟天驚爆 楊源明接北市 蔡蒼柏掌台中 #大樓 #火勢 #杭州南路 #台北市 #緊急疏散 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 救國旅！旅行社出團限9人 3大規定曝光 14:532021/07/08 生活 影》杜拜貨櫃港口驚爆 火球竄升震撼15公里外 10:592021/07/08 國際 《傳產》內科7棟廠辦陸續完工 吸納北市企業搬遷潮 15:072021/07/08 財經 彰化防疫旅館大火 苗栗縣府聯檢縣內5家防疫旅館 15:182021/07/07 生活 環南市場「一家9人染疫」 黃珊珊：解隔陽每天好幾個 07:212021/07/08 生活 華航地勤一家4口染疫 897人篩PCR 04:102021/07/08 焦點要聞 COVID-19疫苗預約系統 挨轟買空賣空 04:102021/07/08 焦點要聞 台南東區大樓驚傳火災 20多名住戶睡一半嚇醒竄逃 09:042021/07/08 社會 黃越綏動手術接回2條肌腱 曝復健「痛到漏尿飆淚」 08:212021/07/08 娛樂 北市永春、永吉國小明年合併 新校名票選結果出爐了 14:522021/07/08 生活 神速！亞東醫院40分篩環南市場400人 柯P：今天做完沒問題 10:382021/07/08 生活 社會熱門新聞 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 北市杭州南路大樓火警 9人緊急疏散 - 社會 砂石車擦撞機車 女騎士重傷急救 - 社會 網PO爆乳長髮妹連結一次2500 警開破門驚「漲很大」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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