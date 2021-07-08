綠轟幫陸擦脂抹粉 柯文哲批：小英別把政府當義和團 16:552021/07/08 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭民進黨嗆「幫陸擦脂抹粉」 柯文哲酸：不要把政府搞得像義和團 訂閱影音： 中時新聞網 台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目指出，台灣許多衣服跟用品都大陸製造，但民進黨認為大中華區的疫苗代理商在上海復星就不行，民進黨立院黨團大動作開記者會批柯幫大陸擦脂抹粉。柯8日回嗆，蔡英文總統應對國際商品貿易與代理相當熟悉，但別把政府當做義和團！ 柯文哲反嗆，小英總統應當相當熟悉國際貿易，對國際商品代理權要怎麼運作都曉得，國家當然可有宣傳，但別把政府當作義和團的樣子，這樣對國家長期發展並不好。 林昶佐指有境內和境外勢力「搞亂萬華」 罷昶團體：又再抹黑甩鍋 綠轟環南市場休市3天成防疫破口 藥師打臉：與3＋11天差地別 #別把 #義和團 #擦脂抹粉 #國際 #相當 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爽約劑施打更實在 榮總醫：讓中年人可提早打疫苗 07:562021/07/07 生活 染疫民眾康復卻遭歧視 蔣萬安：政府別旁觀 10:472021/07/08 政治 擋地方拚疫苗 鈕則勳：民進黨出「七傷拳」？ 15:032021/07/07 政治 李旻快評》請公布總統府施打疫苗名單 13:102021/07/08 快評 職場》想加入隱形冠軍遊艇企業 這能力必須要有 19:002021/07/07 生活 小英因反送中選得輕鬆 柯文哲轟民進黨操控統獨 21:332021/07/07 政治 內定楊源明選舉考量？ 柯文哲：別把警察當作選舉動員樁腳 16:332021/07/07 政治 高端聯亞為私人企業 國家未投入資源 不符國產定義 陳美霞：政治凌駕生技專業 公衛危機 04:102021/07/07 焦點要聞 跑一跑就胸痛！冠心症恐致心肌梗塞 護心保命這樣做 09:232021/07/08 健康 美表態不支持台獨 施正鋒：民進黨把投機客當救世主 14:442021/07/07 政治 林昶佐連任無望？ 林佳新爆綠營內幕：連禮讓都沒戲 16:092021/07/07 政治 政治熱門新聞 民調狂跌 民進黨秘書長中常會上吐7字 網：2021笑話冠軍 - 政治 蔡政府為何此時丟出微解封 郭正亮揭背後原因 - 政治 陳時中若下台誰接棒？柯文哲點名這2大咖 - 政治 行政院拍板三級警戒再延至7／26 民生消費產業將「微解封」 - 政治 美對蔡政府畫紅線不為台獨而戰 學者揭對民進黨的影響 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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