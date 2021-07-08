遭民進黨嗆「幫陸擦脂抹粉」 柯文哲酸：不要把政府搞得像義和團

台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康直播節目指出，台灣許多衣服跟用品都大陸製造，但民進黨認為大中華區的疫苗代理商在上海復星就不行，民進黨立院黨團大動作開記者會批柯幫大陸擦脂抹粉。柯8日回嗆，蔡英文總統應對國際商品貿易與代理相當熟悉，但別把政府當做義和團！

柯文哲反嗆，小英總統應當相當熟悉國際貿易，對國際商品代理權要怎麼運作都曉得，國家當然可有宣傳，但別把政府當作義和團的樣子，這樣對國家長期發展並不好。