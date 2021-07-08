資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

林昶佐（紅圈中穿長袖白襯衫彎腰者）在路邊迎接陳時中。（取自中天新聞）

對於無黨籍立委林昶佐日前被環南市場自治會的會長林勝東嗆聲「騙肖ㄟ」一事，政論節目主持人劉寶傑指出，林昶佐變成國際巨星了！新加坡最大報紙《聯合早報》居然全版在討論林昶佐！並且，林昶佐姿勢很讚，「那個姿勢，我還擺不出來！」

劉寶傑7日在政論節目《關鍵時刻》中表示，本來以為林昶佐事件只是一個小插曲，跟整個台灣防疫沒有很大的關聯，結果沒有想到，林昶佐變成國際巨星了！新加坡最大報紙《聯合早報》居然全版在討論林昶佐！

資深媒體人黃暐瀚指出，現在去問新加坡的觀眾，最了解的台灣立委可能就是林昶佐，因為這幾天看到的都是林昶佐。新加坡華人很關心台灣政治，《聯合早報》直接寫一整篇關於林昶佐的報導，標題是「網紅立委林昶佐 從殺手變箭靶」，本來是殺手級的人物，現在變成箭靶！豬羊變色！

黃暐瀚披露，林昶佐那天還沒換他講話的時候，把麥克風搶過來，噹台北市政府做不好。但是卻在網路大爆發，開始罵林昶佐。第一點，林昶佐站錯邊了，如果站在地方那一邊，就沒問題了。第二點，林昶佐把「網路當成馬路」，他在網路上影片很多，但是應該要多走馬路，少用網路。另外，黃暐瀚也直言，很多網友看直播，陳時中到場之前，陳吉仲、林勝東、柯文哲都在聽地方意見，但林昶佐人呢？他站在路邊等陳時中下車！

黃暐瀚分析，林勝東還是林昶佐的樁腳，但林昶佐到場後沒去找林勝東，反而跑到老遠，至少15度向前傾，迎接陳時中。

劉寶傑接著說，林昶佐姿勢很讚，「那個姿勢，我還擺不出來！」

黃暐瀚強調，如果去開會開到一半，陳時中到了，基於禮貌過去也OK。但別人再開會，林昶佐沒去，卻站在那邊等陳時中，難怪會被罵！

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