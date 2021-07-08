在岸人民幣連三貶 收跌172個基點 16:592021/07/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價8日收報6.4811元，較上一交易日官方收盤價跌172個基點，單日跌幅0.27％，成交量354.89億美元，連續第三日下跌。 截至16點38分，人民幣兌美元離岸價報6.4881元，下跌136個基點，跌幅0.21％。 人民幣兌美元中間價8日報6.4705元，較上日中間價上漲57個基點，漲幅0.09％。 高運價助攻 台驊上半年營收破137億元 新台幣摜破28元大關 午盤暫收28.018元貶值2.5分 #基點 #在岸人民幣 #連三貶 #收跌 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滴滴上市僅5天 市值已蒸發230億美元 在美遭集體訴訟 12:522021/07/08 財經 無懼疫情侵擾 視訊成為在地行銷最佳突破口 11:232021/07/08 生活 陸醫療企業零氪科技傳擱置美國IPO 13:102021/07/08 財經 《其他股》營運動能俏 廷鑫鎖漲停 12:172021/07/08 財經 頭條揭密》陸祭出國安警告 滴滴勢將全面配合以維持在美上市 04:022021/07/08 政治 社評／香港金融地位穩固 中美雙贏 04:102021/07/08 焦點新聞 《商情》公債殖利率疲弱 支撐紐約期金連5漲 10:012021/07/08 財經 蚵仔寮女子欲輕生 第11岸巡隊即時挽救 11:022021/07/08 社會 《商情》交投震盪 紐約棉花終場小漲 10:012021/07/08 財經 隱藏在台北飲食中的福州菜 14:302021/07/08 生活 陸版UBER赴美上市就出事 謝金河曝華爾街宰肥羊內幕 10:302021/07/08 財經 財經熱門新聞 鹽田塞港後爆溫哥華卡船 全球海運巨頭曝衝擊慘況 - 財經 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 菱光董事長黃育仁打溫情牌 向父親黃茂雄溫情喊話 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 - 財經 正中美計謀？北京嚴打陸互聯網巨頭 專家警告後遺症 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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