人民幣兌美元在岸價8日收報6.4811元，較上一交易日官方收盤價跌172個基點，單日跌幅0.27％，成交量354.89億美元，連續第三日下跌。

截至16點38分，人民幣兌美元離岸價報6.4881元，下跌136個基點，跌幅0.21％。

人民幣兌美元中間價8日報6.4705元，較上日中間價上漲57個基點，漲幅0.09％。

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