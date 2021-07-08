玉晶光六月營收創今年新高 17:002021/07/08 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光（3406）因新機開始拉貨，6月合併營收迎春，來到11.35億元，呈月增55.06％，年增率亦達到2.33％，一舉來到今年的高點，頗有旺季到來前的味道。 惟因去年基期較高，今年上半年累計營收僅51.03億元，仍較去年同期的57.68億元下滑11.54％。 玉晶光指出，6月營收較5月增加，主要是因為客戶新產品開始出貨，由於第三季時序步入傳統旺季，第三季表現應會優於第二季，至於成長幅度，則端看客戶實際拉貨而定。 《半導體》超豐6月優預期 Q2營收再創高 《百貨股》買氣衝高 上洋H1營收創歷史新高 #玉晶光 #月營收 #拉貨 #年增率 #創今年新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》杏一6月營收年增12.43％ 7月再拓2間社區型門市 11:092021/07/08 財經 《航運股》台驊投控6月營收再創高 H1年增率翻倍 13:252021/07/08 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q2、H1營收 同創高 14:502021/07/08 財經 《半導體》光罩6月、Q2、H1營收 同創新高 11:092021/07/08 財經 《半導體》6月營收首登億 應廣樂鎖漲停 09:442021/07/08 財經 《興櫃股》力士6月營收年增1.24倍 MOSFET轉單可期 12:342021/07/08 財經 《半導體》力成6月、Q2營收齊攀峰 H2拚逐季創高 14:332021/07/08 財經 《電腦設備》緯穎決配息32元 H1營收創同期新高 10:182021/07/08 財經 歷史次高！中美晶6月合併營收突破60億元 08:582021/07/08 財經 《電子零件》訂單穩 富致今年營收、獲利都要拚新高 11:262021/07/08 財經 《半導體》穎崴6月營收近8月高點 H2營運估勝H1 11:092021/07/08 財經 財經熱門新聞 鹽田塞港後爆溫哥華卡船 全球海運巨頭曝衝擊慘況 - 財經 Delta病毒株肆虐 主要經濟體染疫又攀高 美期指大跌550點 - 財經 東元父子決戰 黃育仁爆「媽媽口中的壞女人」 千字文掀家族內幕 - 財經 - 工商 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 美股將大崩盤？投資專家：除非發生這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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