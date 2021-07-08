玉晶光（3406）因新機開始拉貨，6月合併營收迎春，來到11.35億元，呈月增55.06％，年增率亦達到2.33％，一舉來到今年的高點，頗有旺季到來前的味道。

惟因去年基期較高，今年上半年累計營收僅51.03億元，仍較去年同期的57.68億元下滑11.54％。

玉晶光指出，6月營收較5月增加，主要是因為客戶新產品開始出貨，由於第三季時序步入傳統旺季，第三季表現應會優於第二季，至於成長幅度，則端看客戶實際拉貨而定。