連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）8日舉行股東會，董事長吳伯超表示，目前集團旗下茶飲全球連鎖門店已逾1100家，隨著夏天茶飲旺季到來，加上大陸、美國兩大市場漸復甦，雅茗對茶飲本業營運充滿信心，同時雅茗並計畫創全新品牌「Mr.Oat」，瞄準對健康環境有愛的客群，主打新式茶飲及輕食與燕麥奶之結合，預計年底前在上海展出首店。

吳伯超並透露，為擴大營運動能，雅茗持續以不同策略布局並深耕「茶飲」及「餐食」事業，近期將會有好消息公布。

面對疫情因素干擾，雅茗-KY在營運體質調整後，去年下半年營運表現快速回溫，全年仍繳出營收15.8億元、稅後純益3887萬元、每股純益1.09元的成績單。

吳伯超表示，疫情因素在今年對於全球經濟仍然造成很大的影響，特別在亞太市場的觀光餐飲、零售業受到的衝擊更大，不少業者黯然退出市場，但雅茗-KY在開源、節流策略及加強布局美國市場力道並行下，持續讓營運動能不減，一系列的變革策略都將在未來產生效益。

展望今年後市，隨著疫苗施打率提高，美國經濟活動已快速復甦回溫，雅茗的美國營收佔比也逐年提高，吳伯超表示，雅茗以「築高牆、廣積糧、齊分享」的營運策略，打造「Happy Lemon Happy Everyday」的品牌形象，已漸漸在美國市場發酵。

今年是「快樂檸檬」品牌成立15周年，6月26日「快樂檸檬」更登上美國紐約時代廣場巨型廣告看板，加深了在美國市場品牌形象，目前「快樂檸檬」北美展店已經超過70家，在手加盟訂單仍有逾30單，已是美西地區茶飲強勢品牌，吳伯超表示，雅茗目標三年內在北美市場開展超過200店，讓美國市場成為大陸以外的營運另一大支柱。

吳伯超表示，雅茗在大陸市場，將以「快樂檸檬」為集團旗艦品牌，搭配不同品牌、不同價格，瞄準不同區域與客群，創造最大的平台經濟。

除了茶飲本業持續穩健發展外，吳伯超也透露，在手搖飲料之外，雅茗-KY也開始餐食市場佈局，目前已正在運作中，很快就會有好消息公布，屆時集團在餐飲市場上的布局更趨完整，形成多角化發展，更添營運動能。