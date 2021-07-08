【旅遊經 洪書瑱報導】

根據中央流行疫情指揮中心今(8)日宣布，三級警戒延長至26日，但適度鬆綁，三級警戒部份仍全程戴口罩！另，休閒娛樂場所、教育學習場域、觀展觀賽場所仍須關閉！事實上三級警戒居家防疫已幾近二個月了，許多民眾開始盼望解封後的生活，當然也包括心心念念的旅行。但在這防疫期間，您的煩惱是什麼呢？根據線上訂房業者Booking.com，向全球28個市場，超過28000位的旅人進行訪問，發現久未走出家門大家煩惱類別，在這一份「旅客防疫在家的煩惱」調查報告，您看看，是否與您相同？問卷中發現，有四分之一（25%）的台灣旅客表示在家時間變長後，感覺到自己體重明顯上升。而全球市場的調查結果也顯示不只台灣人對體重增加感到困擾，阿根廷（42%）、韓國（43%）和泰國（43%）的旅客對身材變化最有感，而日本反而最不擔心身材問題，僅有18%表示認同。除了體型改變之外，有17%的台灣人則表示因在家這段期間無法出門改變髮型，頭髮也變長不少！

另外，在不建議外出的期間，不少原本愛到戶外運動的旅人，現在也開始在家進行簡單的健身。調查發現在全球旅客中，印度（22%）和中國（20%）的旅客最在意自己的身材，並為了要讓體態更好而尋找動力在家努力健身。但在疫情期間，其實也有42%的全球旅客了解到生命中有許多比外在更重要的事情，因此不會特別為了度假而改變自己造型等價值觀，表示認同的前三名，包括：紐西蘭（83%）、丹麥（81%）、荷蘭（81%）和法國（77%）。

護照不見了嗎？(攝影：洪書瑱)

雖然目前全球和台灣的旅客都暫緩旅行計畫，始終有不少人期待在未來解封後盡快展開旅程。但這一段為期不短不能出遊的時間中，全球有少數旅人（9%）找不到行李箱。印度更有將近五成（46%），甚至連護照都找不到，泰國（40%）和南韓（38%），台灣則有16%的人表示需翻箱倒櫃找出護照，現在或許您就能找找您的護照放哪兒了？

在歷經疫情之下諸多生活規範和限制後，全球旅客都盼望能去度假，尤其是來自香港（27%）、哥倫比亞（26%）和法國（26%）的旅客，更是期待能踏上一場盡情體驗！在台灣，有超過半數（53%）的旅客都想要安排一場好好寵愛自己的旅程，而來自越南（82%）、巴西（77%）、墨西哥（72%）的旅客更是渴望安排解封後的極致之旅，盡情體驗旅遊的美好。

雖然還不能出國旅遊，但7月12日之後將有條件鬆綁，如指揮中心宣布，鬆綁內容，包括──戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班；室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心；室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場；餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用，以及國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝等，民眾還是可以在12日之後，適度微解封，略調整一下自己的作息，對外還能來場規定內的「伸展」！