王淨很開心演出Pinky這個角色。（傳影提供）

宋芸樺參與演出的每一天都很開心。（傳影提供）

九把刀率領柯震東、宋芸樺和王淨與韓國記者線上交流。（傳影提供）

國片《月老》獲選韓國富川國際奇幻影展開幕片，導演九把刀今(8日)率領男女主角柯震東、宋芸樺和王淨與韓國記者線上交流。九把刀開心這次能夠受到韓國富川國際奇幻影展的邀請，覺得這是非常奇妙的緣分，因為從2011年的處女作《那些年，我們一起追的女孩》即獲得富川影展的邀請，而2018年第二部作品《報告老師！怪怪怪怪物！》也獲得富川影展的最佳觀眾票選獎，這次《月老》能夠成為韓國富川國際奇幻影展的開幕片，更讓九把刀覺得很榮幸又開心，雖然主創們很遺憾無法親臨現場，但是也很希望之後有機會可以再帶作品參展。

九把刀提到他很喜歡的導演王家衛在《一代宗師》的名句：「世間所有的相遇都是久別重逢。」因為最近疫情影響，大家可以這樣同框一起見面，不知道會什麼時候再相遇。九把刀當初看到《與神同行》是他會想要拍攝《月老》的重要啟發，同時拍出他對於這個世界的眷戀和捨不得，但是《與神同行》因為要經過種種的審判，在觀看的時候也給他壓力很大，所以在《月老》的故事就很寬容，希望能夠有各種不同有趣的事情可以體驗。因此在片中讓九把刀最開心的就是拍出讀者一直挑戰他的劇情：一場排氣管的戲份，至於內容如何就留待戲院大家一起揭曉了！

在韓國稱得上是家喻戶曉的柯震東，一直以來就被韓國媒體認為是浪漫愛情電影的最佳代言人，對於柯震東在這次《月老》表現非常驚豔，也問到這次《月老》演出中的轉變以及他之後接戲的類型。柯震東說：「《月老》的演出就很像人生一樣，很多事情一開始會想要玩玩看，但在過程中會慢慢成熟，甚至會想要保護心愛的人。」不過他自己也提到已經過30歲，不能一直演出青春校園愛情電影，現在最希望演出的是動作戲，尤其是像元斌演出的《大叔》這類型的電影。

宋芸樺在《月老》中有一場跟一個不存在的對手演戲，是她從未嘗試過的表演經驗，也花了很多時間訓練。她自己最喜歡的兩場戲是一場在飲料販賣機前面的戲份和最後一場與王淨和柯震東一起演出的大結局。宋芸樺很開心這次在《月老》的演出，她覺得：「每一天都很開心，不管是感情的戲、難過的戲都拍得非常開心。」因為演出《返校》受到許多韓國觀眾歡迎的王淨，被媒體問到這兩部電影都演出死後的角色，哪個最像自己？王淨說：「《月老》的Pinky很像我跟朋友在一起相處的樣子，可以說是我希望大家看到我的樣貌；《返校》則是比較內在的我，會想比較多也比較沒有自信一點點。」她也很開心演出Pinky這個角色，對於死後世界有所改觀，覺得不那麼可怕了。

被韓國媒體讚譽很會說故事的導演九把刀，被問到在文字創作或是影像導演的工作上，如何掌握創作的精髓。導演笑說：「因為我很矮，從小不擅長運動，如果想要跟喜歡的女孩在一起，就要很會說故事，所以從小就喜歡看很多漫畫和電影，我很慶幸生長在一個不讓我看漫畫的家庭，讓我很珍惜看漫畫的時光。另外韓國富川影展也給我很大的動力，讓我一直想要繼續拍電影。」更多電影詳情與訊息請洽《月老》官方粉絲頁。