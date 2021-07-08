WeMo Scooter 持續推動創新服務，今（8）日宣布「WeMo Life」全新型態營運模式上線，以車聯網大數據為核心，攜手餐飲美食界策略合作夥伴，共同推動「生活」應用相關服務 -「WeMo 美食自取」，提供交通移動多元附加價值。

WeMo Scooter 針對 1200 位以上會員交通行為調查發現，疫情升級期間，超過 94%用戶曾有必要性外出行為，除了上下班通勤以外，83%用戶曾因 「民生用品採買外出」，交通移動傾向「以點對點移動為主」，希望可直達目的地並減少中間停留的機會；疫情亦改變了既有的消費習慣，近 6 成用戶表示增加直接使用交通工具去購買或外帶自取的頻率。數據顯示，外帶自取移動性的明顯需求大增，其中更以能直達店點的安心移動方式，最受交通市場青睞。

觀察用戶交通行為與市場趨勢，WeMo Scooter 建立 WeMo Life 新型態營運模式 -「WeMo 美食自取」服務。7月中，打開 WeMo Scooter App，點選「 WeMo 自取」，可直接在美食地圖上選擇喜歡的店家，進行線上先點餐，再騎車前往店家自取服務。有利想安心快速完成外帶自取，回家享美食的外帶一族。「WeMo 美食自取」未來將針對各項移動數據與用戶生活型態，智慧推薦店家資訊，用戶以智慧出行作為美食嚮導媒介，打開 APP 點餐並直接前往消費，進而為店家帶來新商機。

「 WeMo 美食自取」服務，第一階段結合智慧餐飲零售品牌快一點與CAFFÈCOIN職人咖啡通行，整合旗下各類型餐廳與咖啡店，陸續推出美食地圖。首波試營運在大台北地區與連鎖美食胖老爹、Miss Energy 能量小姐、文青品牌湛盧咖啡、真芳、知名火鍋撈王鍋物料理，雞窩餐廳、Dicos 德克士脆皮炸雞、甚至大直英迪格酒店旗下餐廳T.R Bar&Kitchen合作；高雄地區則以高雄新購物商場「義享時尚廣場」為主，包含頂級日式和食集錦「旭集」、「開飯川食堂」川味料理、「饗泰多」泰式料理餐廳及日本天丼名店「金子半之助」等，集結名店餐廳到地方美食超過30家餐飲夥伴。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「 在消費快速改變的時代，WeMo Scooter 持續思考如何在共享機車的服務基礎上，將交通大數據與產品科技優勢延伸更多元的服務。全新 WeMo Life 新型態的商業模式，期望透過 WeMo Scooter 共享交通深入大街小巷特性，提升消費點線面，用交通帶動人流，也希望更多餐飲平台或店家加入美食外帶計畫行列，活絡在地社區生活圈。」

「 WeMo 美食自取」將整合連鎖餐飲、連鎖零售店家、街邊美食等商戶，期許攜手更多的合作夥伴共創交通生活圈，新型態服務預計今年底將與數千家店家合作。