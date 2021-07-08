針對中央今（8）日放寬餐飲業微解封，高雄業者準備好了，滿心期待業績回溫。（漢來美食提供）

中央今（8）日放寬餐飲業微解封，高雄業者準備好了，滿心期待業績回溫。漢來美食旗下原有19個品牌，除3個品牌整修外，其中「潮之鍋物」不敵疫情7月1日悄悄熄燈，但漢來期待消費者回餐廳用餐，預估營收會恢復達3成，也將祭出讓民眾有感的超值優惠。

漢來美食副總吳若寧指出，「潮之鍋物」開業約1年半，因為疫情關係，加上營收無法達到預期獲利水準，因此趁這次疫情收掉實體店面，但逐步轉型為雲端供應方式，搶攻外賣鍋物市場。

吳若寧認為，初期微解封，對於餐廳內用的條件仍有諸多限制，消費者同樣也有疑慮。因此，除開放內用外，原本的外帶便當市場也會同時併行，而為吸引顧客埋單，著手規畫「歡迎回家」回饋方案，在解封初期讓回到餐廳用餐的客人享受優惠折扣。

至於防疫措施，她強調，漢來美食旗下各品牌餐廳早已準備充足的桌位隔板和酒精消毒噴劑，除配合政府規定採取間隔桌距、梅花座加上隔板的座位安排，也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜，並將會配置足夠的服務人員為顧客提供分菜服務。

漢來海港自助餐廳則除隔桌帶位之外，也將施行夾子點菜的方式，讓顧客將寫有桌號的夾子放進餐檯上的容器內，再由廚師進行料理、服務人員送菜上桌，以避免客人直接取餐。

此外，高雄英迪格酒店也推出「安心防疫買一送一」的住房優惠，7月13日至8月31日止，旅客可自由選擇入住英迪格超豪華房等房型，連續2晚或同日入住2間，折扣後最低只要2045元起即可入住。另提供早餐餐盒的加購服務。

家樂福美食街預計13日配合防疫規範開放內用服務，訂出6項措施，其中場內容留管制座位數減半，各桌距離加大至2米，例如共用座位400縮減到100座位。其餘為基本的實聯制、消毒等作業，另續推外帶便當、外送。