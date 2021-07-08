由於需求提升、缺櫃及塞港等因素，帶動全球運價飆升，貨櫃、散裝航運業者營收長紅，被外界戲稱，十年不開張，一開張賺十年，有航運分析師認為，今年航運業獲利超乎想像，航運商有機會達到年賺1000億美元（約新台幣2.8兆）的目標，將彌補過去20年的虧損，此外有專家認為，目前市場需求仍在高檔，下一季運價很難下跌，即使沒有上漲仍會保持目前的高水準。

Americanshipper報導，先前有許多專家認為運價將在下半年出現回檔，但事實證明，航運業行情仍相當火燙，費率不僅沒有下降，還持續上升，此外，英國海運諮詢機構Drewry的最新報告指出，「原先我們預估航運商一年能賺800億美元，但若運價持續上漲，有機會看到獲利1000億美元的表現。」。

航運諮詢機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen表示，「目前航運業的狀況與過往的表現相反，從本質上來說，業者將在1年內彌補過去20年來的虧損。」

挪威運費報價平台Xeneta創辦人Patrik Berglund則說，「目前閒置噸位僅1%，與一年前的10%相比，我很難看到情況會在短期內好轉，且明年需求大於供應的狀況仍會持續，這對客戶來說是一個壞消息。」

標普全球普氏貨櫃貨運市場專家George Griffiths則表示：「我原本以為農曆新年過後費率會開始下降，但六個月後運價仍然很高，甚至還在增加，目前的需求來到前所未有的高點，對於下一季來說，我們認為費率即使沒有上漲也會保持現在的高檔，而且肯定不會從現在的水準下跌。」