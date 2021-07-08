三能-KY(6671)6月份合併營收2.08億元，年成長22.49%，繼今年3月後再次單月突破2億元營收。無畏疫情蔓延，上半年在非傳統烘焙旺季中受惠兩岸電商銷售持續成長，合併營收首次突破10億元，達10億303萬元，年成長17.65%，

2021年上半年營收成長原主因兩岸電商銷售持續成長，尤其台灣電商的超前部屬，於6月1日啟動新改版官方線上網站提升消費體驗，電商體系經銷商建構完善，在台灣疫情第三級警戒期間，成功以線上銷售彌補客戶無法於實體通路購買的缺口，台灣及中國電商平台均於618進行促銷活動，亦帶動宅經濟成長。除電商成長外，供應便利超商及超市的烘焙食品大廠較未受到疫情影響，持續保持成長，且中國地區部分廠商已於第二季末開始進行中秋節備貨，寄望能延續至第三季中秋節前維持成長動能。

三能-KY推出的各種動物土司盒正於兩岸市場熱銷，也帶動各類烘焙業者的動物造型土司持續熱賣，目前正規劃於下半年推出低糖鑄鋁土司盒及低糖健康波紋土司盒，除持續使用不沾塗層減少烘烤時間外，也採特殊排氣設計，使受熱更均勻、透氣更良好，還有一體成形的造型，不易藏汙納垢，清洗更加便利。另較不受疫情影響之工業客戶，三能集團也進行專業一條龍的服務模式，結合同業研發技術輸出、生產製程導入、開模打樣、滿足交期的需求，使客製化產品業績能更創高峰。展望2021年第三季，除中秋節旺季外，後疫情時代的電子商務成長，工業客戶營收持續帶動，與加強亞洲市場持續拓展，更能體現「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」的三能集團宗旨，預期創造出更好的佳績。

三能集團2021年首季每股盈餘也達0.70元，創上市後新高，第2季營收創下新高，預期第2季獲利將會有更好的成績。