據統計約有15％的機車沒有投資強制汽車責任險，下稱金管會提醒機車族，不要忘記投保強制汽車責任保險，並維持保險契約不中斷，以維護自身權益。

金管會表示，依強制汽車責任保險法第6條規定，應訂立本保險契約之汽、機車所有人有投保本保險，以及維持其有效性之義務。已依法投保本保險者，在發生汽車交通事故時，在本法規定的給付範圍內（每一人死亡給付、失能給付及傷害醫療費用給付之金額，合計最高以新台幣220萬元為限），可將賠償責任移轉由保險公司承擔，以減輕經濟負擔。另依本法第49條規定，投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，公路監理機關將處以罰鍰。

依據統計資料顯示約有15％的機車未確實投保該險，為提升機車之投保率，金管會已責成保險公司，於保險期間屆滿30日前通知車主續保。為利保險公司正確寄送續保通知，金管會提醒民眾如有住所、居所或營業地址變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜。