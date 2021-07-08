有官員做出疫苗預約系統的決策，大家奔相走告瘋狂的上網去登記，有162萬人完成醫院登記，指揮中心卻告知有登記不表示有預約。對此，國民黨立委賴士葆批評，那麼民眾上網登記所為何來？

賴士葆在臉書表示，民眾等待疫苗充滿焦慮，於是官員想出餿主意，設計疫苗接種預約平台讓民眾充滿想像，有期待、有盼望。好像對一個生病的人施打安慰劑，事實上那是騙人的，對他的病情沒有幫助，但是心理上至少可以產生假象，有療癒的效果，因為政府沒有辦法採購足額的疫苗，只好這樣荒腔走板的虛應故事，但是愚弄百姓的事情只會累積更多的民怨。

至於昨天台北市長柯文哲接受趙少康的專訪表示，賴士葆也痛批，疫苗採購扯意識形態，實在太過份。當初陳時中為了意識形態、不顧國際貿易準則，硬要跳過上海復星，因此無法取得BNT。當世界各國都在搶疫苗，只有台灣被意識形態卡住，這一蹉跎，世界已經施打二十幾億劑疫苗，台灣淪為世界的末段班。賴士葆指出，陳時中終於改口默認尊重商業行為模式，也就是說一切回到原點，既有今日，何必當初。

賴士葆強調，去年十月份林全開記者會說東洋要用這種模式取得3千萬劑的BNT疫苗，如果那時候陳時中不要用意識形態來阻擋，可望在2021年第一季交貨世界最高等級之一的BNT疫苗，如此一來台灣人民在今年第一季之後就可以打疫苗，七百多條人命不會枉死，至今沒有任何官員為此負責。