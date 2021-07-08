全台三級警戒導致調解業務停擺，台中市議員施志昌8日指出，如車禍若要提告刑事過失傷害，則有六個月的法律追訴期，若無法調解將導致刑事案件數量增加，應視案件狀況符合防疫規定，重新回復調解業務。法制局說，如各區調解會有特殊或急迫，由各區長及調解委員會主席決定是否提供調解服務。

施志昌說，全台三級警戒自5月19日實施至今，為符合防疫規定，各區公所調解委員會暫停調解服務，如今三級警戒又將延後至7月26日，應調解業務也將一再延宕。許多案件如車禍、債務、土地糾紛等，原本透過調解就可解決，卻因調解暫停服務一再延宕。

施志昌表示，如像車禍當事人為了維護自己權益，不得不在法律追訴期六個月內，提告過失傷害等刑事告訴，許多民眾也不希望因為如此就走法律途徑，於是向他陳情希望能恢復調解，可以節省很多社會成本，亦不用兩造對簿公堂。

法制局指出，如各區調解會有特殊或急迫情形，可在遵守政府防疫規定下，由各區區長及調解委員會主席決定是否提供調解服務。8日就發文給各調解委員會，若案件有急迫性在5人以下可以從事調解，以減少過多訴訟案件，讓當事兩肇能盡快放下心中的大石。

法制局強調，如果民、刑事已在一審法院辯論終結者，耕地375減租條例的租佃糾紛、非告訴乃論刑事事件及離婚、收養的案件，則不能透過調解委員會調解。