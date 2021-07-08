微信公眾號「中國中車」今天（7日）發布消息，長沙磁浮快線提速營運啟動儀式日前在湖南磁浮公司車輛段舉行。長沙磁浮快線單程運行時間將進一步縮短，原先時速110公里時，運行時間為17分鐘；提速至時速140公里後，運行時間縮短為16分鐘，行車間隔也由原11分40秒縮短至10分鐘，乘客出行更加快速便捷。

這是繼中國磁浮技術實現從實驗室到商業營運後，在技術領域取得的又一突破性成果，也是世界上首條時速140公里投入商業營運的中低速磁浮線路。

文章指出，這對常導短定子制式磁浮交通來說，是一次質的飛躍，實現多方面技術突破。

一是懸浮控制方面，常導短定子制式的磁浮列車在多種路況下實現時速140公里的懸浮穩定性；二是接觸軌授流方面，在中低速磁浮交通領域，接觸軌的適用時速從100公里提升至140公里，首次在側部授流接觸軌系統中採用全線無縫化處理來優化靴軌之間的關係，提高了接觸軌授流的穩定性。

第三，中低速磁浮提速至時速140公里後，應用市場更加廣泛。中低速磁浮因為環保、無噪音，能夠滿足高架的條件，具有建設成本低的優勢。

這次提速至時速140公里後，更適合作為主城區與衛星城之間，中長距離間距的軌道交通線路，也更具備與輪軌制式的競爭優勢。這一過程中累積的經驗及技術儲備，為更高速度磁浮交通技術的突破打下基礎。

長沙磁浮快線是湖南省構建中國中部空鐵一體化綜合交通樞紐、促進世界磁浮技術發展和實現磁浮技術工程化、產業化的重大自主創新項目，也是中國首條完全擁有自主知識產權的磁浮商業運營示範項目。

這條線路連接高鐵（長沙南站）與航空（長沙黃花國際機場），位於湖南省長沙市雨花區、長沙縣境內，線路全長18.55公里，設磁浮高鐵站、磁浮㮾梨站、磁浮機場站共3座車站及車輛段綜合基地一處，總投資42.9億元人民幣。