新華社8日報導，《香港國安法》生效已滿一周年。一連串客觀明瞭的數字資料有力證明，《香港國安法》有效懲治和防範了危害國家安全的罪行，迅速恢復社會穩定，顯現撥亂反正的強大威力。《香港國安法》正與完善後的香港選舉制度一起，護持香港開啟良政善治新篇章。

報導統計，《香港國安法》生效逾一年來大事有：

──去年6月30日，《香港國安法》正式生效。

──罪案下降一成。據香港警方統計，2019年、2020年，香港發生的罪案數分別同比增長9.2％、6.8％。而到了今年第一季，罪案數同比下降約10％。

──百餘人被拘。港府保安局統計，《一年間香港警務處國安處共拘捕了117名15至79歲涉嫌違反《香港國安法》人員，其中64人已被起訴。另有3家公司因涉犯《香港國安法》被起訴。

──逾七成市民點讚。紫荊研究院今年6月發布最新調查結果，逾七成受訪香港市民滿意《香港國安法》的實施成效。香港警方去年11月開通「國安處舉報熱線」，已收到超過10萬條訊息。

──首祭「紫旗」：《香港國安法》生效翌日，即去年7月1日，部分人員在銅鑼灣等地違法聚集。港警第一次舉起紫色旗幟警告：可能違反《香港國安法》。

──首案檢控：去年7月1日，唐英傑在灣仔駕駛電單車，車上插有「港獨」標語旗幟，衝越3道警方防線，導致3名警員受傷。唐英傑案成為《香港國安法》生效後第一起被控違反該法案件。

──「首惡」落網：去年8月10日，香港警方以涉嫌違反《香港國安法》，對壹傳媒創辦人黎智英實施拘捕。隨後陸續有相關人員落網，黎智英和部分機構相關財產也被依法凍結。

──嫌犯人數之最：今年1月，香港警方一共拘捕戴耀廷等55人，指控他們涉嫌組織策畫或參與去年7月立法會「初選」，涉嫌觸犯「顛覆國家政權罪」等。其中47人已於3月1日起訴。是至今涉犯《香港國安法》最多一起案件。

──香港經濟開始復甦。今年第一季，香港GDP同比增長7.9％，結束連續6季收縮的走勢，以當時市價計算的香港本地居民總收入也同比上升7.5％；今年1至3月、2至4月、3至5月香港失業率出現「三連降」，從2020年12月至2021年2月的7.2％降至6％；今年前5個月，香港商品整體出口和進口貨值同比分別上升29.4％和25.7％。

──國際金融中心地位鞏固提升。過去一年，香港新股集資額超過5000億港元，市價總值上升約40％。香港銀行體系總存款額同比增加超過5％；去年底香港基金管理資產淨值比2019年底增加大約20％；目前有約9000家大陸及海外企業在香港設立辦事處，其中超過40％以香港作為其區域總部或區域辦事處。

──法治及司法獨立穩如磐石。13位來自其他普通法地區的香港特區終審法院非常任法官，目前仍參與香港法院工作，成為香港司法獨立最佳佐證。

──絕大多數市民的人權和自由「零受損」。目前登記在特區政府新聞處新聞發布系統內的本地、海外及網上媒體，分別有93、69及39家，比去年有增無減。