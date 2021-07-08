疫情逐漸趨緩，微解封聲浪逐漸響起，台北市萬華區從當初的重災區，如今已經好轉，從疫區除名，百業正等待重新營業的那一天，這段時間萬華在地企業跳出來，攜手相挺民眾一起迎接曙光。

身在疫情重災區萬華的凱達大飯店，自三級警戒後即用最嚴謹的態度實施相關防疫措施並安排飯店內保養作業，凱達大飯店守護萬華社區的醫院與居民，將於7月5日至12日提供萬華地區之和平醫院、萬華醫院、仁濟醫院、西園醫院共500個便當，期望能發揮觀光飯店「食」力，在疫情的暴雨中為醫護撐傘。

距離解封之路不遠了，凱達大飯店用美食陪伴大家度過，推出元氣便當與精緻合菜套餐，主廚為小資族以及外出上班兩大族群精心研發三款平價高CP值的星級百元便當，以健康美味為主軸搭配精選時蔬，主打營養健康又兼具美味，讓居家上班以及堅守崗位的民眾能有偶爾換換五星質感餐盒的小確幸，其中主菜包含主廚特製爽口鮮嫩的「梅林雞腿排」、皮薄酥脆的「台式紅槽肉」、入口即化的「無錫排骨」，搭配三種季節時蔬，饕客們只要一通電話即可輕鬆將五星級主廚手路菜帶回家享用。

針對不想再努力的「煮」婦們，凱達大飯店亦為大、小家庭設計出3適合闔家享用的美食饗宴，分別有3人、4人、6人合菜套餐，豐富多樣的美味佳餚妝點了家中的餐桌，即使防疫宅在家也能有滿滿的用餐儀式感。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情來的又快又急，對餐飲業造成很大的衝擊，也因為民眾改變消費習慣，衍生出不同的餐飲需求，對餐飲業者來說，則是產生不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。