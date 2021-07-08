暑假已過了1個多禮拜，想找暑期打工的你，開始動作了嗎？不少知名企業或高薪職缺的暑假打工機會，現在已是炙手可熱。包括千大企業車王電子的暑期工讀生職缺，月薪可達28500元，還有知名食品大廠義美食品的暑期工讀計時員，時薪從170至284元，都是備受關注的熱門暑假打工職缺。

車王電子股份有限公司主要致力於汽車電子零組件、汽車安全控制系統及車用工具之產品的研發及生產，秉持「提昇能源轉換之效率，促成社會進步與追求幸福人生」之企業使命，不斷研發及生產可提昇能源轉換效率的產品，曾榮獲國家品質獎及國家磐石獎等殊榮。目前台灣總公司達450人，更積極廣納人才，歡迎加入車王，實現夢想。

車王電子暑期工讀生工作內容主要是電子產品組裝與包裝，若獲得面試機會將採視訊或電話面談，月薪範圍為26000至28500元。車王電子表示，公司重視每一位員工，除了有良好工作環境外，也提供學習成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入車王電子的工作行列。

義美食品公司現今已是國際知名的食品企業。多年來，以實實在在的態度，真材實料把食品做好，得到顧客的迴響，產品遍佈世界各地，陪著台灣人度過人生每一個重要的里程。義美食品從創立以來，即堅持「產品品質與安全」的重要性，五大把關原則加上對原物料的檢驗使用、產品製程管制、成品出廠及配運的各層面，確實為消費者健康層層把關。

義美食品的龍潭廠暑期工讀計時員，主要工作內容為生產、包裝、理貨等相關作業事項，每日工作8小時，若有加班則另計加班費，時薪範圍從170至284元。歡迎加入重視食品安全、重視員工的優質企業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，暑假打工是許多年輕人的暑假活動選項，既可充實暑假生活，還能賺取薪資、累積經驗。不過有鑒於求職詐騙與打工陷阱依舊存在社會上，因此建議找工作還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是「兼差打工」特色專區。在1111的把關下，所有刊登的正職、兼職及打工職缺，都是經濟部登記有案的合法公司商家，使用安全的管道找打工職缺，才是確保擁有充實、豐富暑假打工人生的開端。