余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，今年初證實癌症復發，余苑綺展現正能量、積極抗癌，同時，余苑綺狂接6支業配賺錢，對此，余苑綺向媒體坦言，雖然開刀的治療費用還不至於有壓力，不過余苑綺則說：「感覺把我女兒以後的補習費花完了」，也讓余苑綺更積極接業配補貼家用。

余苑綺雖然停工、專心養病，不過她仍積極接業配貼補家用，余苑綺日前罕見和丈夫一起入鏡宣傳產品，她近日則以保養私密處影片，引發外界熱議，余苑綺透露，化療期間免疫力下降，她無心照顧私密處，導致泌尿道感染，甚至影響夫妻感情，格外讓人不捨。

根據《三立新聞網》報導，余苑綺近期已接下6支業配，而余苑綺過去抗癌醫藥費共約400萬，余苑綺雖然對開刀費用不至於有壓力，但為人母的余苑綺心繫一對孩子「感覺把我女兒以後的補習費花完了」，也讓余苑綺更積極接業配賺開刀費用。

由於李亞萍日前流淚透露，癌症復發的余苑綺被檢查出，肺葉片有不正常陰影，大腿胯骨的淋巴結發現腫瘤，預計8月要動大手術，也讓外界很擔心余苑綺的狀況，總是報喜不報憂的余苑綺則表示沒事「都很ok」，網友也紛紛留言打氣「加油」、「只能默默祝福妳，關關難過關關過」、「很堅強的鋼鐵媽咪，希望你凡事都能順利渡過早日康復」，余苑綺也堅強回應「謝謝」。