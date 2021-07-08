中央宣布三級警戒延長到7月26日，不過，部份行業已鬆綁，13日起有條件開放，台南市長黃偉哲說，遵照中央行政指導之外，也因應台南狀況會做出調整，他不諱言，面對微解封後可能有大批人潮湧入，「既期待又怕受傷害」，他說，希望朝解封的方向走，其他國家有的封了又解、解了又封，對民眾是種折磨。

黃偉哲提到，因各縣市疫情程度不同，因此，中央讓各縣市自主微解封，以台南來講，趨向保守，最重要的是，務必要落實防疫措施。

他說，台南也會依照自身情況調整防疫作法，像是府城小吃攤很多，許多攤位或店面空間很小，不可能一次限1人內用，因此會加強設置隔板。

此外，風景遊憩區開放虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池(個人湯屋)、德元埤荷蘭村、關子嶺水火同源、關子嶺寶泉公園共7個風景區，也個別針對風景區面積制定容留人數上限、採取進出管制，如虎頭埤以500人為上限，不開放晨運，下午4點就截止入園等。

另，針對台南市內古蹟及文化場所部分，在維持既有防疫及嚴格人流管制條件下，13日同步恢復開放。