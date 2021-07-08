勞動部日前針對部分工時勞工提出「生活補貼1萬元」紓困措施，根據先前規定，要在4月30日「當天」有投就業保險者才能請領，這引發許多部分打工族的抗議，造成許多紓困孤兒求助無門，也失去當初補助原意。為此，勞動部於7月7日公布最新消息，放寬為凡是110年4月份任何一日有參加就業保險者即可，至於其他資格條件，包括月投保薪資仍維持23100元（含）以下，以及原有的排除條件，仍然不變。

為讓打工族盡快領到紓困金，勞動部日前表示，部分工時受僱勞工請領資格條件放寬後，將開放新增請領資格者在7月12日上午10點起開始申領，請領管道包括「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」登錄帳戶資料、實體ATM領取、人工紙本申請，8月31日以前都可以領取。

在手搖飲料店任職的Lily說，很開心政府有聽到打工族的心聲，1萬元對於收入不高的學生來說，真的是及時雨，現在雖然天氣熱，但店裡生意和以往比較卻明顯掉了一半，中午少了很多上班族出來買飲料就差很多，所以工讀生排班自然會更少，有了這筆紓困金至少可以撐一陣子，期待7月12日能微解封，人潮可以漸漸回來。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應學生族的暑期打工需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區，協助想要找計時或短期工作的求職者，有效且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作，為自己增加收入。