機械公會今日表示，6月機械出口持續大幅增長，出口金額達26.43億美元，較去年同期成長27.7％，自去年9月以來連續10個月成長，也是連續6個月雙位數成長，顯示產業出口暢旺。

前10大產品幾乎都兩位數成長，包含電子設備、工具機以及動力傳動建等。

累計上半年出口，中國大陸仍是主要出口的市場，金額達51.54億美元，年成長40.8％；而美國則是第二大出口市場，金額達32.94億美元，占比20.9％，年成長21.7％。

機械公會分析，觀察發現機械產業出口仍受新台幣升值影響，尤其6月一度碰觸27.0新高位置，導致6月出口如果以新台幣計價，成長率僅18.7％，相較於美元計價27.7％，兩者相差達9個百分點，創歷史新高差值，機械公會表示，政府應該正視匯率對機械產業的影響。

此外，業者也面臨原物料短缺，大幅漲價和待料時間拉長，除了中鋼、鋼鐵公會召開協調會，了解是否有囤積或者哄抬價格進行調查；後續也會建議政府介入嚴查，並參考油價模式，建立零售端鋼價統一價格，並且協調國產原物料優供給國內機械廠商使用。

全國三級警戒尚未解除，而Delta病毒也在各國肆虐，為全球帶來不確定因素，目前我國貨物出口也還面臨缺艙、缺櫃及運費高漲問題，也加大國內設備業者營運壓力。另外，國際疫苗施打已成為面對疫情重要解決方案，設備業者面臨出國參展爭取訂單，和海外交機的需求，機械公會也建議政府提供該類別人員優先提供疫苗接種。