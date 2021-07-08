被外界戲稱吃了「誠實豆沙包」、自爆台灣防疫破口「3＋11」沒經醫學專家小組討論的疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎，嗆北市接觸者若沒被完全匡列，全國12日就不適合解封。北市副市長黃珊珊8日淡定說，李秉穎若有意見，應去查一下法傳系統。

李秉穎7日接受資深媒體人周玉蔻訪問提到，近期北市的染疫案，接觸者必須全匡列，若還有很多沒有匡列，12日就不適合全面解封。黃珊珊回應，她再強調一次，北市所有案例只要有PCR篩檢都有上傳，中央的法定傳染病監視通報系統會下來通報北市，範圍內的接觸者全都有匡列，法傳系統跟台北區管中心都有監控，李秉穎有意見，應查一下北市有無沒匡列的人。

北市公布高鐵有確診者足跡，且傳染力強，黃珊珊說，這是在「虎林專案」永吉國小採檢找到，做疫調時發現是高鐵站務員，有通知高鐵和同事，目前有篩檢都陰性，也都匡列、居家隔離，會公布足跡是因在公共場域，擔心影響不特定的多數人，確診者當班的場域，有民眾會詢問，所以應提高警覺，北市也有報給中央，會向中央提議發細胞簡訊通知民眾。