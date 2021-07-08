隨著國內疫情逐步緩和，應屆畢業生也積極邁開求職步伐，如今備受新鮮人喜愛的產業，多以科技業、金融業等為主，不過也因競爭激烈，往往僧多粥少，此時若「反其道而行」，朝向相對冷門的領域發展，或許能夠找到新的契機。有名網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」中，分享在製鞋業工作的心得，顛覆「夕陽產業」的刻板印象，這產業的薪資福利、前景及穩定性等條件，其實比外界想像來得更加優渥。

這位網友曾在「製鞋3雄」之1工作，由於NIKE是這家公司的大客戶，只要NIKE不倒，他們就也不會倒，穩定性可說是堪比國營事業，僅3年股票就從30出頭一路飆漲至破百。也因為合作夥伴不乏歐美大廠，此企業的多數職缺都會要求英文能力，在面試前建議把自我介紹、個人優勢、應徵動機等基本題型的英文回答都先準備起來，免得當場太緊張而「吃螺絲」。

至於這家公司的薪資福利，該網友表示，若與雲林斗六當地相比，可說是前3名的選擇，待遇甚至比公家機關更好，只要年資經歷達標，升遷、加薪等皆有一定保障，年終數字也相當可觀。而因為這行的技術含量高，員工訓練非常完整且紮實，讓新進同仁有足夠的時間了解工作內容及適應環境，若發現自己不適合這個部門，轉調的機會也很多，制度相當人性化。

不過這家公司也有比較劣勢的地方，該網友指出，由於吃飯及加班時間皆有規定，不少人認為在這工作很像當兵，職場氣氛相對嚴謹。此外，除了工廠作業員之外的職缺，幾乎都需要駐外1~3年，但駐外時的薪水接近翻倍，可說是「有失有得」。而在面試時，公司都會詢問是否能夠接受駐外，且這與是否錄取高度相關，建議事先考量自身情況再做回應。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，走在求職這條路上，除了選擇多數人搶破頭的領域之外，不妨透過「面試經驗暨工作甘苦談」，了解各行各業的產業動態及工作心得，如果不排斥也有興趣，嘗試進入相對冷門的領域，或許會發現屬於自己的另一片天。