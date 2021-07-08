金是兒飾演小雅信。（Netflix提供）

全球粉絲敲碗超過一年，終於等到女神全智賢的全新作品《屍戰朝鮮：雅信傳》即將上線。Netflix於8日隆重推出主要預告，超過120秒的影片，只見在塵封管制超過百年的禁區中驚現數十人暴屍荒野，開啟了使於朝鮮北方的悲劇。女主角雅信小時候歷經了村莊遭襲瞬間失去一切，她為了復仇投靠由朴秉恩飾演的閔致祿，含淚誓言要報血海深仇！長大後的雅信更是練就了百步穿楊的功夫，並含著巨大怨念發下狠語：「殺盡朝鮮與女真國土上的每一條生靈！」。

雅信身上究竟發生了什麼慘絕人寰的故事，北方的悲劇又是如何蔓延進朝鮮，血債血還導致屍橫遍野，第一季震撼全球的人體活屍山丘也再次出現，復仇女神的怨恨會導致怎樣的悲劇，再加上這次「跑百米的」除了「兩條腿」的之外還將會有「四條腿」的震撼登場，一切的疑惑都將會在《屍戰朝鮮：雅信傳》為觀眾解密！

《屍戰朝鮮：雅信傳》除了有女神全智賢以及實力派演員朴秉恩打頭陣之外，飾演小雅信的童星金是兒在2018年以電影《Miss Back》作品出道，因和為了救自己的韓志旼有精彩對手戲而備受注目；隨後更在河正宇、李炳憲、馬東石主演的電影《白頭山：半島浩劫》中飾演李炳憲的女兒，父女間催淚的互動也讓觀眾印象深刻，更因清秀的外型而被譽為小全智賢。

此外，飾演雅信父親「妥合」一角的是資深實力派演員金雷下，他曾在韓劇《Voice》第一季中飾演說話帶有噠噠聲的殘忍兇手南尚泰而令台灣觀眾印象深刻。另外還有在電影《屍速列車：感染半島》裡飾演操控人與喪屍對決比賽的631部隊指揮官「徐大尉」具敎煥也有參與本特輯的演出，黃金卡司陣容值得期待！

《屍戰朝鮮：雅信傳》講述覆蓋朝鮮巨大悲劇開始的生死草以及主角雅信的故事，並且由第一季的導演金成勳執導這次特輯，再度與神編劇金銀姬合作，故事背景帶到朝鮮時代鮮為人知居住於鴨綠江邊境一帶的邊疆人、城底野人（住在咸鏡道邊疆城底周圍的野人），92分鐘精彩的劇情將會為大家解迷串連起《屍戰朝鮮》前兩季的故事。Netflix年度重磅鉅作《屍戰朝鮮》特輯-《屍戰朝鮮：雅信傳》7／23(五)下午三點在Netflix全球190國獨家隆重上線。