楊鎮浯縣長視察烈嶼國中400公尺標準運動場，期待以其優質的場域條件，起到帶動體育風氣，發掘優秀運動人才的作用。（金門縣府教育處提供）

烈嶼國中運動場健身房的新穎設備。（金門縣府教育處提供）

楊鎮浯縣長視察烈嶼國中400公尺標準運動場，期待以其優質的場域條件，起到帶動體育風氣，發掘優秀運動人才的作用。（金門縣府教育處提供）

金門斥資1億5226萬餘元興建，全島第1座符合國際標準的烈嶼國中400公尺標準運動場完工，新穎的內、外場地設施和優質運動器材，成為離島建設的新亮點，也讓這座入選交通部〈經典小鎮〉的海上城鄉，再增添一處運動休閒的好地方。

金門縣長楊鎮浯專程跨海視察，肯定這座集結美麗、壯觀和功能性的國際標準運動場，在鄉親的殷切期盼中，以開闊氣勢呈現在大家眼前，盼望這項做為城鄉建設的具體成果，未來能以其優質的場域條件，起到帶動體育風氣，發掘優秀運動人才的作用。

烈嶼國中400公尺標準運動場占地2萬1912.81平方公尺，2018年初開始規畫，2019年5月27日開工，2020年12月27日竣工，2021年4月9日完成工程總驗收。工程前後歷時3年有餘，總經費新台幣1億5226萬1251元。

縣府教育處說明，這座400公尺國家級標準運動場，配置看台888個觀眾席、重量訓練室（健身房）、運動員休息室2間(兼舞蹈教室)、教練休息室、會議室及辦公室等設施，未來將是地方運動休閒、藝術教育、社區健康活動的據點，同時也可做為兩岸運動選手培訓及移訓的重要基地，也兼具縣立第2運動場的功能性，預期對烈嶼地區整體發展可帶來顯著效益。